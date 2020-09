Ternana, ufficiale l’esterno Peralta. Mercoledì test col Pescara. Grave infortunio per Mammarella

Diego Peralta è un nuovo giocatore della Ternana. L’annuncio del Novara, suo ultimo club, precede di poco quello della società rossoverde. Per l’esterno nato a Livorno ma di origine argentina, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, cessione a titolo definitivo con due anni di contratto. Ha già vinto la serie C a Pisa ed ha militato in Italia anche con Olbia e Novara, oltre ad una parentesi in Spagna, alla Extramadura di Badajoz.

Peralta – come forse anche Falletti – potrebbe essere in campo nel test che la Ternana sosterrà allo stadio comunale di Pineto mercoledì 16 alle ore 18 contro il Pescara dell’ex grifone Oddo e degli ex rossoverdi Busellato e Crecco, oltre a Drudi, in attesa di passare in rossoverde.

Uscito per infortunio nel corso dell’amichevole disputata giovedì scorso a Gubbio Carlo Mammarella si è sottoposto a risonanza magnetica presso Villa Stuart a Roma. L’esame strumentale ha evidenziato per l’esterno abruzzese una lesione muscolare all’adduttore lungo della coscia destra da rivalutare attraverso ecografia la prossima settimana.

Il calciatore ha iniziato i trattamenti terapeutici del caso.