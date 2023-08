Ternana, ufficiale l’arrivo in prestito del portiere Brazão

TERNI – Eppur si muove, verrebbe da dire. Gabriel Brazão è il primo acquisto della Ternana 2023-24. Il portiere brasiliano, classe 2000, arriva in prestito dall’Inter. Per lui una sola presenza in Italia, lo scorso anno, con la maglia della Spal, in cui incassò tre gol in 18 minuti.

La partenza di Martella, passato alla Feralpisalò, quella sempre più probabile di Pettinari, destinato a raggiungere l’ex rossoverde e quelle possibili di Capuano (Avellino), Donnarumma (Catanzaro) e Corrado (Palermo), oltre al pressing dello Spezia per Diakitè (la Ternana chiede però 3 milioni), seguite alle uscite di Partipilo e Palumbo si avviano a disegnare una Ternana giovanissima, con tanti prestiti e pochi elementi di esperienza.

I nomi in arrivo

Praticamente fatta con la Fiorentina per almeno due fra Lorenzo Lucchesi (centrale classe 2003), Costantino Favasuli (centrocampista 2004) e Filippo Distefano (attaccante classe 2004): il primo è il profilo più interessante. Dall’Inter, oltre a Brazao, circolano di nomi di Edoardo Fontanarosa (difensore 2004, vicecampione del Mondo con l’Under 20) e Eddie Salcedo, attaccante 2001 ex Genoa.

Ma l’arrivo più probabile al momento è quello del polacco Jakub Labojko, mediano classe 1997, lo scorso anno titolare nel Brescia e attualmente svincolato. il ds Capozucca ha fatto un tentativo anche per Stefano Sturaro, ex Juve e Genoa, 4 presenze in nazionale, svincolato dopo l’esperienza in rossoblù.

Saltata l’amichevole di domani col Sorrento, su richiesta dei rossoneri, alle prese con troppi infortuni, la Ternana chiuderà il ritiro con un test match alle 17.30 contro la Primavera.