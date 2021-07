Ternana, ufficiale il ritorno di Pettinari. Suagher alla Feralpi, Chievo non ammesso alla serie B

TERNI – La notizia anticipata ieri è ufficiale. Torna in rossoverde Stefano Pettinari. L’attaccante romano, classe ’92, si è legato alla società rossoverde fino al 30 giugno 2024. Nell’ultima stagione al Lecce, Pettinari ha già disputato 16 partite, segnando 2 gol con la Ternana nella stagione 2016-17.

In carriera ha disputato 281 partite in Serie B, con 59 reti all’attivo (suddivise tra Crotone, Latina, Pescara, Vicenza, Como, Ternana, Trapani e Lecce) oltre alle 7 gare in Serie A con le maglie di Roma e Pescara.

Suagher via. C’è anche prima cessione a titolo definitivo della Ternana in questo calciomercato 2021. La società ha ceduto Emanuele Suagher. Il difensore si congeda dai rossoverdi e va a tuffarsi in una nuova avventura, con la Feralpisalò. Un trasferimento che era nell’aria da diverse settimane e che si è concretizzato, nonostante negli ultimi giorni le cose sembrassero essersi complicate.

Suagher lascia la Ternana dopo due stagioni. Nella prima ha centrato i playoff, mentre nella seconda ha contribuito (anche con qualche gol da palla inattiva) alle imprese della Ternana dei record di Cristiano Lucarelli. A Salò ha firmato un contratto di due anni. Sia la Ternana calcio che la Feralpisalò hanno annunciato dai loro canali ufficiali l’avvenuta operazione di mercato. Nel suo messaggio di saluto, ringraziamenti per tutti, tranne che per lo staff tecnico delle Fere.

Chievo game over. Non sarà al via della serie B il Chievo. Il club veneto è stato infatti esclusvo ufficialmente dal torneo cadetto, dopo che il Consiglio della Figc ha confermato la bocciatura della Covisoc della scorsa settimana.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport‘ i problemi con il fisco, riguardanti la rateizzazione dei debiti, non sono stati superati (si parla di una posizione debitoria di circa 20 milioni di euro); ora per il club veneto rimane soltanto appellarsi al Collegio di Garanzia del Coni. Stessa sorte per Casertana, Paganese, Sambenedettese, Novara e il Carpi dell’ex tecnico rossoverde Siviglia, tutte escluse dalla Serie C. La società ha già annunciato ricorso al Coni, ma intanto il Cosenza si prepara ad essere ripescato.