Ternana, ufficiale il difensore Salim Diakitè, al Teramo va Tozzo. Tutto fatto anche per Donnarumma

TERNI – Ufficiale in casa Ternana una operazione da tempo nell’aria, visto che il giocatore era in città per le visite mediche.

Salim Diakitè è un nuovo giocatore della Ternana. Il difensore franco-maliano, nato nel 2000 a Gonesse (Francia), si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2025.

Diakité è cresciuto nel vivaio del Mantois per poi trasferirsi, nel 2019, alla Olimpia Agnonese (Serie D girone F). In Molise il neo difensore delle Fere ha disputato 24 partite in campionato ed una in Coppa. Nell’estate 2020 il trasferimento al Teramo dove Salim ha collezionato 26 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia.

Contestualmente il portiere Andrea Tozzo ha rinnovato fino al 2023 il contratto con la Ternana ed è stato mandato in prestito con obbligo di riscatto proprio al Teramo.

A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma per il quale c’è l’accordo e la firma. Dalle rondinelle in arrivo anche l’esterno Bruno Martella, ma per quest’ultimo c’è da attendere prima che il Brescia prenda un sostituto.