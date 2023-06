Ternana, ufficiale: Andreazzoli è di nuovo l’allenatore

TERNI- La Ternana riparte da Aurelio Andreazzoli. Il nome era nell’aria da tempo, da quando era venuto a galla il fatto che benchè ufficialmente dimessosi, il tecnico massese era ancora a libro paga della Ternana. La società ha annunciato ufficialmente il suo ritorno, contestualmente confermando l’esonero di Lucarelli, anche lui ancora sotto contratto fino al 2025, ma vicino ad un club in serie B.

Con Andreazzoli, 70 anni a Novembre, torna tutto lo staff visto nelle 12 partite dell’ultimo campionato: Giacomo Lazzini sarà il vice allenatore, collaboratore tecnico Alessio Aliboni. I preparatori sono: Francesco Chinnici, ex Benevento, con lui già ad Empoli e Genova e per i portieri Antonio Razzano (ex Reggiana). Match analyst Andrea Aliboni.

Sarà quindi lui a lavorare sull’allestimento della squadra insieme al confermato ds Luca Leone