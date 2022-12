Ternana, ufficiale Andreazzoli. A Venezia senza gli infortunati Favilli, Donnarumma e Spalluto

TERNI – La Ternana è partita ieri pomeriggio per il ritiro di Bologna in vista della gara contro il Venezia, in programma domani alle 14 allo stadio Penzo della città lagunare. Sarà la prima assoluta per Aurelio Andreazzoli, ufficializzato in mattinata come nuovo tecnico della formazione rossoverde

Insieme al tecnico massetano, 69 anni, arrivano il vice allenatore Giacomo Lazzini, il preparatore atletico Francesco Chinnici, già al Perugia con Caserta, quello dei portieri Antonio Razzano, il collaboratore tecnico Alessio Aliboni e il match analyst Andrea Aliboni. A loro si aggiunge, come collaboratore tecnico Carlo Mammarellla, ex capitano rossoverde e attuale club manager. Restano, delle staff di Lucarelli, almeno per ora visto che non sono stati esonerati, l’altro preparatore atletico Alberto Bartali con i suoi tre collaboratori e lo specialista delle punizioni Paolo Favaretto.

La situazione

Nessuna conferenza stampa visto che Andreazzoli ha fatto appena in tempo ad arrivare che è subito partito per il ritiro. Dai convocati arriva però la brutta notizia: oltre a Donnarumma e Capuano, si fermano anche Favilli e Spalluto.

Andrea Favilli ha riportato una elongazione all’adduttore della coscia sinistra mentre Samuele Spalluto, in uno scontro di gioco in allenamento, si è procurato un trauma cranico. Non è partito nemmeno Marino Defendi, che ha svolto lavoro differenziato.