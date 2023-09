Ternana, turno infrasettimanale ad Ascoli con possibili turnover

TERNI – Silenzio per il tecnico Cristiano Lucarelli che alla vigilia di Ascoli-Ternana (domani alle 20.30 allo stadio Del Duca) non parla, come sempre accade nelle gare infrasettimanali.

Nella gara dei tanti ex (Di Tacchio e Bogdan da una parte, col croato che però non ci sarà, Favilli e Dionisi dall’altra), Lucarelli ha tutti a disposizione e potrebbe fare turnover. Resta possibile, anche se non probabilissima, una staffetta tra i due portieri, Iannarilli e Brazão. Ipotizzabile una staffetta tra Favilli e Raimondo (ma potrebbe giocare anche Dionisi) mentre Favasuli dovrebbe essere confermato. In alternativa spazio al finlandese Pyyhtiä.

I convocati

Questo l’elenco completo dei convocati

Portieri: Brazão, Iannarilli, Vitali

Difensori: Capuano, Casasola, Celli, Corrado, Diakité, Lucchesi, Mantovani, Sørensen, Travaglini

Centrocampisti: de Boer, Favasuli, Łabojko, Luperini, Mărginean, Pyyhtiä, Viviani

Attaccanti: Dionisi, Distefano, Falletti, Favilli, Raimondo