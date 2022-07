Ternana, tre reti al Pontedera nell’amichevole a Coverciano

FIRENZE– La prima delle due amichevoli consecutive della Ternana, quella disputata a Coverciano contro il Pontedera, formazione di serie C, finisce 3-0 per i rossoverdi. Tutte nella ripresa le reti. Apre Spalluto che gira in rete una respinta corta di Siano. Raddoppia Agazzi, anche in questo caso ribattendo una corta respinta su giocata di Palumbo, tris di Donnarumma, dopo che lo stesso si era visto parare un rigore. Domani alle 18 rossoverdi a Montevarchi contro i locali.

Il tabellino

PONTEDERA (4-3-3): Siano; Espeche (21’st Disegni), Bonfanti, Shiba (37st Di Bella), Aurelio (1’st Parodi); Perretta (1’st Zico), Catanese, Guidi (1’st Innocenti); Mutton (30’st Petrovic), Fantacci (21’st De Ioannon), Cioffi (39’pt Benedetti, 42’st Scarpa) A disp.: Frangioni, Cattani, Pretato, Bardini, Casadidio, Angeletti. All.Catalano

TERNANA (4-3-2-1): Krapikas (1’st Vitali); Defendi (25’st Capuano), Boben (25’st Ghiringhelli), Ndir (1’st Diakitè), Corrado (25’st Martella); Damian (25’st Onesti), Proietti (1’st Agazzi), Paghera (25’st Palumbo), Rovaglia (25’st Donnarumma), Spalluto (25’st Partipilo), Ferrante (25’st Partipilo). A disp: Casadei All.: Lucarelli

MARCATORI: 16’st Spalluto (T), 34’st Agazzi (T), 45’st Donnarumma

ARBITRO: Picardi di Viareggio (assistenti Mantella-Palermo)

NOTE: Gara a porte chiuse, pomeriggio caldissimo. Effettuato un cooling break per tempo. Al 36’st Siano (P) para un rigore a Donnarumma.