Ternana, tre punti e basta: bruttissime Fere, col Pordenone basta Pettinari

TERNI – Ci sono partite nelle quali non è il caso di stare a fare i raffinati. Ternana-Pordenone è una di queste. La peggior Ternana della stagione batte di misura l’ultima in classifica Pordenone e lo fa in un match che evidenzia tutti i difetti di una squadra senza tanti uomini chiave. Ma contava vincere ed i tre punti sono arrivati, fondamentali per mettersi alle spalle le due sconfittre.

Le scelte

Pettinari in campo dall’inizio, al fianco di Mazzocchi, con Peralta trequartista. Confermato Bodgan, stavolta al fianco di Capuano. In mediana Koutsoupias. Nel Pordenone Andreoni terzino al posto di Perri, Deli e Torrasi per Pasa e Lovisa, Vokic trequartista al posto di Cambiaghi

Primo tempo

Pessima Ternana in avvio: il Pordenone potrebbe essere già avanti di due gol dopo 13′, se non fosse per altrettanti miracoli di Iannarilli. Al 9′ Zammarini si inserisce su un cross dalla destra, davanti alla porta, anche se da posizione defilata, fa partite un diagonale che per poco non centra la porta. Due minuti dopo gran botta di Butic di testa, il riflesso del portiere evita un gol fatto. Al 13′ è Vokic a sfiorare il raddoppio, ancora super intervento del portiere. Di nuovo Butic al 19′, Iannarilli manda in angolo.

Ternana non pervenuta fino al minuto 28, quando ci prova Pettinari con una girata al volo fuori di poco. Rossoverdi con la testa ancora negli spogliatoi. Al 43′ ancor Di Serio, ma l’attaccante croato, ci fosse ancora Mai dire Gol vi entrerebbe di diritto: da metri zero spara sulla traversa a portiere battuto la ribattuta di Iannarilli su Deli. Nel recupero si vede Mazzocchi, palla in girata in angolo da Perisan.

Secondo tempo

La Ternana segna all’improvviso, senza meritarlo, in avvio di ripresa. da Defendi a Proietti, Perisan respinge e palla sui piedi di Pettinari che fa centro da fuori area. Poco dopo lo stesso attaccante va giù in area toccato da Andreoni: l’arbitro lascia correre ma le immagini dicono che il rigore c’era. Pettinari gioca praticamente da solo: sfiora di nuovo il gol al 10′ con Perisan attento.

La rete non scuote la Ternana, che seppur si affacci con maggiore frequenza dalle parti di Perisan, è ancora quella del primo tempo, tutta sbilanciata e lunghissima. Peralta rimedia un paio di punizioni, non sfruttate, ma i ramarri si affacciano altrettante volte in contropiede, senza esito. La Ternana dopo il 25′ non rischia più nulla, ma è solo perchè il Pordenone non ne ha più e quindi il ritmo si abbassa, favorendo la gestione del risultato da parte dei rossoverdi. Quando poi al 33′ al Mensah rifila un pugno a Bogdan viene espulso, la partita dei ramarri finisce. La Ternana controlla (parata di Iannarilli su Zammarini nell’unica occasione) e porta via tre punti sporchi, ma fondamentali.

Il tabellino

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Bogdan, Capuano, Martella (15’st Celli); Koutsoupias (27’st Diakitè), Proietti, Palumbo; Peralta (42’st Paghera); Pettinari (42’st Capone), Mazzocchi. A disp:: Krapikas, Furlan, Sorensen, Rovaglia, Salzano, Boben, Ortolani, Mazza. All.: Lucarelli

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Bassoli, Dalle Mura, Andreoni; Zammarini (42’st Perri Matteo), Torrasi, Deli (22’st Pasa); Vokic (10’st Cambiaghi); Butic (42’st Secli), Di Serio (11’st Mensah). A disp.: Bindi, Sabbione, Lovisa, Anastasio, Candellone, Iacoponi. All: Tedino

ARBITRO: Ghersini di Genova (assistenti:Maccadino-Yoshikawa IV Ufficiale: Perri Mario)

VAR: Rapuano di Rimini AVAR: Pagliardini

MARCATORI: 3’st Pettinari (T)

NOTE: Serata freddissima e ventosa, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 1160 circa. Espulso: 33’st Mensah (P) per fallo di reazione. Ammoniti: Vokic (P). Calci d’angolo: 2-4. Recupero 0’pt 5’st