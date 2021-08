Ternana, torna Ortolani. Operazione col Bologna: via Onesti, ecco Mazza. Preso Koutsoupias

La Ternana ha messo a segno altri due colpi a conclusione del mercato. Uno dei due era annunciato dalla presenza del giocatore già da qualche giorno al Liberati. Si tratta di Matteo Ortolani, attaccante centrale classe 2000.

In realtà è un ritorno perchè il ragazzo era arrivato col blocco del Fondi agli albori della gestione Unicusano, nella stagione 2017-18.Fuu aggregato all’Under 19 rossoverde per poi cominciare a girare l’Europa: prima il settore giovanile del Cuneo poi il passaggio all’Acharnaikos, squadra dilettantistica greca dell’omonimo sobborgo di Atene e poi nella passata stagione, la Dinamo Tirana, storico club della massima serie albanese presieduto dall’italiano Marco Pontrelli

Asse Terni Bologna. Sull’asse Terni-Bologna, doppia operazione per le Fere. Gabriele Onesti va in prestito con diritto di riscatto ai felsinei, da dove fa il percorso inverso – ma con contratto fino a giugno 2023 il centrocampista Leonardo Mazza, vincitore due stagioni fa del Torneo di Viareggio con la Primavera allenata dall’ex rossoverde Emanuele Troise, lo scorso anno ha disputato 20 partite in Serie C girone B con la maglia del Mantova, chiamato dallo stesso Troise, passato sulla panchina virgiliana.

Via Bergamelli. Rescissione consensuale invece col difensore Dario Bergamelli, impiegato solo due partite nella scorsa stagione.

Colpo greco. All’ultimo secondo, preso un centrocampista greco. Si chiama Ilias Koutsoupias. Classe 2001, alto 181 centimetri, è reduce da una stagione di Serie B con la maglia del liguri, in cui ha disputato 22 partite, con 3 gol e 2 assist. Nel suo passato anche le giovanili del Bologna. Arriva con la formula del prestito, con diritto di riscatto ed eventuale successivo contratto pluriennale.

Due baby. Presi anche due giovanissimi classe 2005 che saranno aggregati all’Under 17 di Pagliarini. Il primo è il belga Exaucée Lufuankenda. Centrocampista prodotto del vivaio dell’Anderlecht, viene dall’Ostenda ed è considerato uno dei maggiori talenti belgi in circolazione. Per la difesa arriva inveceBernardo Teodoro, liberatosi dal Benevento e cresciuto nella scuola calcio Gaetano Scirea