Ternana, testa al Parma, Andreazzoli: “Settimana complicata, ma Palumbo recupera”

TERNI – Ternana con diverse preoccupazioni alla vigilia della sfida col Parma in programma domani alle 14 al Liberati. Così il tecnico Andreazzoli in conferenza stampa

“Non è stata la settimana che volevo. Ma certe situazioni vanno accettate. Tiriamo i conti nel pomeriggio, dopo la rifinitura. Palumbo appena uscito dall’ospedale si è subito allenato, a parte il fastidio non ha avuto conseguenze. E’ abile e arruolato. Mantovani dopo qualche giorno che non stava bene è rientrato ieri, situazione un po’ più problematica. Per Donnarumma è la seconda settimana che lavora interamente dopo tre mesi. Già averlo in gruppo ci conforta, ma per entrare in forma ci vuole tempo. Anche Capuano dalla prossima settimana comincerà a guardare il campo più da vicino”

Sulla squadra

“Cerchiamo di far incidere le varie discriminanti nel verso migliore. La tendenza è di esprimerci al meglio. Principalmente come gruppo poi come individualità. Abbiamo tutti voglia di fare bene e metterci in mostra. Quant’è il nostro massimo lo dirà il tempo. Certamente, se funziona il gruppo, se la squadra migliora, se gioca meglio degli altri, se hai infortuni, se hai rosa al completo”.

Sul Parma

“Entreremo in campo per cercare di batterli, interpretando le loro caratteristiche e cercando di esprimere le nostre. Con il Genoa ho visto un buon Parma, non gli hanno lasciato un tiro. Verranno per mantere vivo questo cambiamento di rotta, noi vogliamo fare qualche passo in avanti rispetto alle ultime due gare. Chi sarà più bravo raccoglierà punti. Vazquez falso nueve? Sono stati costretti dalle contingenze, Vazquez può giocare ovunque. Lui come altri, è una squadra costruita per ottenere il massimo”.