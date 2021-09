Ternana, test a Bogliasco contro la Samp: finisce 3-1, segna Caputo

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone (32′ st Ravaglia); Depaoli, Ferrari, Colley (1′ st Chabot), Augello (33′ st Somma); Candreva (9′ st Ciervo), Trimboli, Silva (33′ st Paoletti), Verre; Caputo (23′ st Di Stefano), Quagliarella (Cap., 18′ st Yepes Laut). A disp.: Bonfanti. All.: D’Aversa

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Boben, Sorensen, Celli, Salzano; Palumbo (Cap., 37′ st Agazzi), Paghera (1′ st Koutsoupias); Peralta (37′ st Proietti), Mazzocchi, Capone; Pettinari. A disp.: Vitali, Casadei, Furlan, Diakitè, Russo, Falletti, Capuano, Partipilo, Martella, Mazza, Donnarumma. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo (Assistenti: Imperiale- Rossi)

Marcatori: 25′ pt Caputo (S.); 25′ st Chabot (S.), 30′ st Verre (S.), 41′ st Capone (T.)

Note: Ammoniti: Paghera (T.) Recuperi: 0/0

GENOVA – La Ternana chiude l’accoppiata di amichevoli tenendo testa alla Sampdoria degli ex D’Aversa e Candreva che però a Bogliasco di impone 3-1. Doriani avanti con una bella intuizione di Ciccio Caputo. La Ternana regge fino al 25′ del secondo tempo quando segna Chabot su colpo di testa da calcio d’angolo. Tris dell’ex perugino Verre con con un pallonetto dalla distanza. Per la Ternana a segno l’altro ex grifone Caputo con un tiro da fuori area. Nella Ternana fermo anche Defendi oltre a Ghiringhelli, Kontek, Salim Diakitè e Capanni. Rossoverdi di nuovo al lavoro martedì in vista del Pisa.