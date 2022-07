Ternana, stadio-clinica: incontro interlocutorio in Regione, rinvio ad Agosto

TERNI– Fumata grigia per la Ternana, che non ha avuto alcun parere dalla conferenza dei servizi convocata per oggi a Palazzo Cesaroni per decidere sul progetto stadio-clinica. Erano presenti, per conto della Ternana il Vice Presidente Paolo Tagliavento, unitamente a legali e tecnici fra cui Sergio Anibaldi, project manager. Per il Comune di Terni era presente il dirigente Piero Giorgini, delegato dal Sindaco e dal consiglio comunale, con vari tecnici

Stefano Bandecchi, patron della Ternana, in un video ha spiegato a modo suo la situazione: “Conferenza interlocutoria, ce ne sarà un’altra a fine mese o inizio agosto. Era iniziata male, poi si è addrizzata. Non abbiamo capito cosa dobbiamo fare nè qual è la linea. In sintesi: non abbiamo capito”. C’è a quanto pare la necessità di chiudere la Valutazione ambientale strategica, la Vas: da quanto si apprende dovrebbe essere conclusa entro la prima quindicina di agosto. Ma anche i 100 posti in convenzione sono ancora tutti da discutere.

Da quanto emerge, sul fronte sanitario non ci sarebbero pareri negativi, come da Auri e Sii, ma la questione è tutt’altro che chiusa, perchè appunto ci sarebbe da capire come gestire il discorso convenzioni.

Melasecche

In una nota, l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche Germini spiega: “Il rappresentante di RFI per quanto riguarda il sottopassaggio carrabile dal lato dell’antistadio Taddei con la eliminazione del passaggio a livello ha fornito alcune indicazioni. Erano inoltre presenti dirigenti e funzionari di tutti gli uffici della Regione che dovranno esprimersi in merito ai vari aspetti che riguardano i loro settori, Urbanistica, Rischio idrogeologico, Sismica, VAS e Sanità. La rappresentante di quest’ultimo settore, che sarà determinante ai fini del giudizio finale ha dichiarato che non poteva al momento esprimere un parere a causa dell’approfondimento in corso. Per quanto riguarda la esondabilità del terreno su cui doveva sorgere Ternanello l’Autorità di Bacino dell’Appenniono Centrale ha precisato che la procedura di deperimetrazione (già presentata la domanda da parte del Consorzio Tevere Nera per conto della Regione) deve essere ancora definita per cui ad oggi, sussistendo ancora il vincolo non può esprimere un parere positivo. Tutti aspetti questi abbastanza noti e non particolarmente preoccupanti. Si è chiusa la seduta con la dichiarazione del RUP che ha annunciato l’intenzione di riconvocare nelle prossime settimane una seconda seduta prima della pausa estiva, probabilmente quando sarà stata espletata la verifica della assoggettabilità a VAS, Valutazione Ambientale Strategica”.

E conclude: “Non era oggi la seduta che poteva dare il responso finale. Nessun parere quindi preclusivo di alcun risultato nè d’altronde nessuna garanzia che l’esito finale sarà positivo. Esito interlocutorio. Ognuno avrà qualche settimana in più per approfondire in propri argomenti in vista della prossima seduta che potrebbe essere anche quella della svolta, in un senso o nell’altro. Io non sono solito fasciarmi la testa prima del tempo”.