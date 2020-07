Ternana, sorteggio sfortunato: c’è il Bari nel secondo turno dei playoff nazionali

FIRENZE – Urna non proprio generosa con la Ternana negli accoppiamenti per il secondo turno dei playoff nazionali. Dopo l’impresa di Monopoli, infatti, i rossoverdi pescano un’altra rivale del girone C, il temutissimo Bari dell’ex Antenucci e del presidende De Laurentiis. Gara in trasferta lunedì 13 luglio, coi rossoverdi che quindi dovranno di nuovo vincere per passare il turno.

Sicuramente il peggior abbinamento a livello tecnico e di forza fra quelli possibili, anche se va detto che ovviamente per i Galletti, entrati in gara come secondi classificati insieme a Reggio Audace (meglio nota come Reggiana) e Carrarese, sarà la prima partita dopo quattro mesi, mentre la Ternana, benchè stanca, avrà comunque quattro partite ufficiali nelle gambe più il test con la Lazio. Il tabellone, successivamente sarà di tipo tennistico, quindi in caso di passaggio del turno, per i rossoverdi ci sarà la vincente di Carrarese-Juventus Under 23.

Ecco nel dettaglio le sfide:

Reggio Audace – Potenza

Carpi-Novara

Bari – Ternana

Carrarese – Juventus U23