Ternana, si ricomincia: da domani ritiro in sede, fra i convocati c’è Diakitè

TERNI – Stop alle brevissime vacanze. In casa Ternana è già tempo di tornare a lavoro. Prenderà il via lunedì 17 agosto la nuova stagione rossoverde con alla guida Cristiano Lucarelli. I rossoverdi, nella prima settimana, saranno impegnati in doppie sedute (a porte chiuse) all’antistadio Taddei. Nessun ritiro vero e proprio, come detto, per via delle normative anti-Covid. Defendi e compagni, seguendo il protocollo, si alleneranno a gruppi di 9 fino ai risultati del secondo tampone per poi riprendere con le sedute collettive.

La grossa sorpresa è la presenza fra i convocati di Modibo Diakitè. Il difensore franco-maliano, nettamente il miglior rossoverde nella seconda fase di stagione, è in scadenza di contratto (31 agosto) e con le attuali regole prima di poter eventualmente tornare a far parte del gruppo dovrà attendere che la rosa venga sfoltita. Ma il tecnico Cristiano Lucarelli, in virtù delle due settimane che gli restano ancora, ha deciso di valutarlo ed eventualmente capire se può fare al caso dei rossoverdi.

Ceduti ufficialmente Mazzarani (rinnovo del prestito) alla Pistoiese e Gagno (a titolo definitivo) al Modena, sono tutti rientrati alla base gli altri prestiti e quindi partiranno col gruppo, che conta 19 giocatori: Argento e Boateng (dal Siena), Vitali (dalla Viterbese) oltre al portiere Emilio Marinaro (2002) dalla Fiorentina.

Ecco di seguito i convocati:

Argento, Bergamelli, Boateng, Celli, Damian, Defendi, Diakitè, Ferrante, Furlan, Iannarilli (p.), Mammarella, Marilungo, Marinaro (p.), Nesta, Niosi, Onesti, Paghera, Parodi, Partipilo, Proietti, Russo, Salzano, Sini, Suagher, Torromino, Tozzo (p.), Vantaggiato, Vitali (p.).