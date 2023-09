Ternana, sfida al Sudtirol, Lucarelli: “Sarà necessaria una squadra fisica”

TERNI – Alle 14 di sabato 23 settembre Ternana in campo nuovamente, stavolta contro il Sudtirol. Cristiano Lucarelli parla in conferenza stampa.

“A Livorno facemmo 2 punti in 7 partite, ci davano per morti e chiudemmo settimi. Alla sesta giornata la classifica non mi preoccupa: i ragazzi sanno che siamo ad un centimetro dalla prima vittoria. Non contano i moduli, ma l’atteggiamento, la continuità, una squadra che lotta e non si risparmia: è questo che piace ai ternani, perchè ci sono tanti ragazzi che si confrontano con i più grandi. Sicuramente paghiamo in malizia, paghiamo tante cose in questo momento. Io ho solo da perdere ed ho accettato il rischio”.

L’avversario

Poi parla dell’avversario di turno: “E’una squadra scorbutica, che sicuramente non avrei amai voluto affrontare. Loro hanno tante soluzioni, noi dobbiamo cercare di mettere dento la squadra per tutte le stagioni, domani anche una squadra fisica visto che loro sono altisismi. Il Sudtirol non è una sorpresa, se qualcuno conosce la B e quella realtà, dal centro sportivo, al reddito. Hanno giocatori molto bravi con Odogwu vero regista. Turnover? Magari da martedi, domenica ero in difficoltà a fare i cambi perchè le cose stavano andando bene. L’unica cosa era cercare di dare centimetri, la svolta tattica per andare a vincere la partita. Ora andare a cambiare non lo vedo, andare ad inventare non lo vedo. Ma la prima vittoria è vicina ed allora cambierà la stagione, ne sono certo”.

Tutti a disposizione, tranne Txus Alba: potrebbe esserci qualche cambio nell’undici di partenza ma non sono attese rivoluzioni, che invece potrebbero arrivare nel turno infrasettimanale ad Ascoli.