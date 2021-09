Ternana, sfida al Parma di Buffon: un positivo al Covid fra gli emiliani

TERNI – La Ternana di Lucarelli ha lavorato lontano dai riflettori ed in silenzio in vista della sfida di domani pomeriggio alle 18 al Liberati fra i rossoverdi ed il Parma di Gigi Buffon. La notizia del giorno è la positività di un calciatore del Parma al Covid, asintomatico. La società non ha comunicato l’identità. Dalla lista dei convocati manca Dennis Man che non risulta infortunato. I test a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo. Il gruppo squadra sta seguendo come da protocollo tutte le normative previste dalle autorità sanitarie e federali.

La situazione. Allenamenti a porte chiuse in casa rossoverde: Celli, che si è procurato una distorsione alla caviglia, non dovrebbe essere della partita, così come sono certe le assenze dei lungodegenti Capanni e Salim Diakitè. La formazione dovrebbe prevedere alcune variazioni, con il probabile ritorno di Kontek, al posto di uno fra Boben e Sorensen; di Ghiringhelli per Defendi in difesa ed il ritorno al 4-3-1-2 con Furlan e uno fra Peralta e Partipilo insieme a Falletti, con Donnarumma di punta.