Ternana, sfida al Genoa: “Sfida accattivante, dobbiamo avere grinta e non mollare”

TERNI _ La Ternana è partita per Genova dove domani alle 16.15 sfiderà il Grifone di Gilardino. Così Cristiano Lucarelli in conferenza stampa

“Corrado e Donnarumma vengono convocati, Favilli, Defendi e Ghiringhelli no, Capuano e Martella ci saranno”, esordisce il tecnico “Abbiamo fatto una buona settimana per farci trovare pronti a questo appuntamento accattivante. Noi però dobbiamo essere ancora più cattivi.Dobbiamo avere quella grinta e quella voglia di non mollare che abbiamo messo col Benevento. Inoltre, in questa fase in cui abbiamo problemi in attacco, il nostro bomber sono i calci piazzati”

E precisa: “All’andata il Genoa è stato bravo a vincerla quando fino al 75′ non c’erano i presupposti: le grandi squadre si vedono anche da questo. Non abbiamo gestito bene quella sconfitta, è quello che ha cambiato le cose. Bisogna avere l’attitudine per lottare per certe posizioni, dovevamo prendere il buono di quella partita, ovvero l’aver giocato alla pari se non meglio per gran parte della partita e ripartire di slancio, invece ci siamo fatti prendere dal risultato”.

Sull’avversario

“Gilardino sta facendo molto bene, non hanno ancora subito un gol in casa. Gli va riconosciuto che sta lavorando molto bene, gli auguro che domani a parte possa continuare così. Ora è una squadra più camaleontica, cambia spesso modulo, si adatta alla partita ed all’avversario. Sturaro è un giocatore versatile, che consente di poter cambiare modulo in corso, un po’ come noi con Palumbo. Forse ha meno tecnica di altri, ma è uno che offre diverse possibilità. Il Genoa è una squadra fortissima, c’è l’imbarazzo della scelta ogni domenica, molti potrebbero fare i titolari in serie A ed è una squadra giovane e di prospettiva a parte la mediana. Il Genoa mi ha impressionato per la quantità del possesso palla, è una squadra che ti martella costantemente e quindi noi dovremo essere molto attenti ed ordinati, però ho sensazioni positive”

Sul Var

“Il Var? Abbiamo fatto da cavie su situazioni nuove, aiutando il calcio italiano. Ora speriamo che il calcio italiani aiuti noi. Il var ha una sua valenza molto importante, ma viene utilizzato in maniera personale, è come una macchina: ognuno la guida a suo modo”