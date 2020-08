Ternana, scelta fatta, Cristiano Lucarelli, è il nuovo allenatore: contratto biennale

TERNI – Dopo la rescissione di ieri con il Catania, ecco l’ufficialità Sarà Cristiano Lucarelli a guidare la Ternana nella prossima stagione. La comunicazione ufficiale è arrivata dal club che ha anche annunciato che il tecnico sarà presentato all’Hotel Garden martedì mattina alle 12. Per lui contratto biennale, con possibile opzione per il terzo in caso di promozione. Con lui dovrebbe arrivare uno staff tecnico composto da Richard Vanigli, dal collaboratore e match analyst Ivan Francesco Alfonso e il preparatore dei portieri Pietro Spinosa.Oltrechè probabilmente anche del preparatore atletico Alberto Bartali, collaboratore negli anni scorsi dello stesso Lucarelli e reduce da un anno e mezzo in Turchia, al Galatasaray nello staff di Fatih Therim.