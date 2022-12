Ternana, Santo Stefano a Frosinone, Andreazzoli: “Servirà una squadra più equilibrata”

TERNI- Santo Stefano in campo per le Fere che chiudono l’anno solare a Frosinone, alle ore 18 contro i ciociari di Fabio Grosso. Aurelio Andreazzoli fa il punto in conferenza stampa.

Gli assenti

Si parla subito della situazione: “Di Tacchio è squalificato, questo potrebbe portare a qualche cambiamento nell’assetto, a scelte diverse dal punto di vista tattico. Di Tacchio è un filtro importante davanti alla difesa, senza di lui dobbiamo valutare soluzioni, senza snaturarci troppo. Corrado in Nazionale è tornato con un affaticamento muscolare, dobbiamo valutare la situazione. Capuano è ancora fuori, così come Donnarumma. Rovaglia ha avuto un indolenzimento muscolare, per la troppa voglia di fare. Per il resto sono tutti a disposizione

Post – Como

“Un po’ di amaro in questi giorni l’abbiamo masticato, siamo i primi a capire le cose negative che ci sono state, ci sono molte cose da migliorare, ma è riconoscibile la via che ho indicato. Abbiamo lavorato forte in una certa direzione, è stato fatto anche molto di buono. nel calcio conta molto metterla dentro, abbiamo avuto molte possibilità da gol per andare in vantaggio o riaprire le partite, ma i nostri avversari sono stati più bravi di noi. Sappiamo bene dove dobbiamo migliorare. Dopo la partita ho detto che ero preoccupato, ma i difetti sono stati facilmente individuabili. Credo che saremo capaci di mostrare qualcosa di diverso”

L’avversario

“Affrontiamo la capolista, questo ci dà uno stimolo in più. E’ una delle squadra che subisce di meno e sfrutta al massimo le occasioni. Non a casa sono primi in classifica. I numeri dicono che il Frosinone ha bravi giocatori, giocano bene, sono bravi ad attaccare a non subire in difesa, sono brillanti fisicamente, non meritavano di perdere contro il Genoa, la prestazione è stata notevole”