Ternana-Samp, Lucarelli con gli uomini contati. Via Agazzi, ecco Pyythia, Travaglini e Txus Alba

TERNI – La vigilia del match fra Ternana e Sampdoria, che apre il campionato di serie B rossoverde (domani alle 20.30 al Liberati) è stato movimentato dal mercato. La cessione improvvisa, maturata nella serata di ieri, di Davide Agazzi al Benevento (triennale) ha colto tutti di sorpresa, compreso il tecnico Lucarelli: “La partenza di Agazzi si è creata nelle ultime ore: il Benevento si è mosso forte ed ha proposto tre anni di contratto. Agazzi non era nei piani di uscita, ma si è verificata una condizione per lui e la società si alleggerisce di un altro contratto. Il Benevento era convinto di questa operazione ed ha chiuso in fretta: di questi tempi le occasioni accadono. Purtroppo il mercato è aperto a campionato iniziato e questo non è corretto, la situazione è questa”, ha detto il tecnico in conferenza stampa.

In settimana erano arrivati il finlandese Niklas Pyythia, centrocampista dal Bologna, l’esterno sinistro Christian Travaglini dal Cagliari via Olbia (destinato a rimpiazzare Corrado, in partenza) e proprio in mattinata, il centrocampista spagnolo Txus Alba (classe 2004) dalla cantera del Barcellona: “Sono soddisfatto delle operazioni fatte dalla dirigenza, chiaramente ci saranno altre uscite ed altre entrate per completare la rosa: è un mercato coerente con le ambizioni di salvezza della società”, spiega Lucarelli. Di sicuro ci sarà una uscita in difesa, visto che ci sono 7 giocatori per 3 maglie, mentre si attendono gli arrivi di Mastinu in mediana e Nestorovski in attacco, quest’ultimo per favorire l’uscita di Ferrante.

L’avversario di turno

“La Sampdoria ha 9 giorni di ritiro in più sulle gambe e non è poco, ma noi siamo fiduciosi: siamo convinti che l’entusiasmo e la spinta emotiva ci consentirà di tenere testa ad una squadra così blasonata. Almeno sul piano del gioco, nell’arco dei 95 minuti, penso che possiamo provare a colmare il gap con altri mezzi. La Sampdoria gioca bene palla a terra, ha giocatori che ci hanno fatto male in passato, come La Gumina”, dice Lucarelli

La squadra

“I giocatori della Fiorentina Primavera li ho visti nel periodo in cui ero a casa: Lucchesi, Distefano e Favasuli erano i nomi che volevamo prendere e sono arrivati tutti e tre. Chiaramente sono giovani e non devono sentire il peso delle responsabilità: in questo senso sarà importante il ruolo dei grandi. Favilli, Pyythia, Txus Alba e Travaglini sono pronti per essere convocati ma non per scendere in campo: qualcuno lo è sul piano fisico, ma hanno pochi allenamenti sulle gambe con noi. La difesa insieme al portiere è il nostro punto di forza”.

Squalificato Labojko, Lucarelli sarà costretto probabilmente a schierare almeno un giocatore in partenza nell’undici titolare. Indiziato Corrado, come esterno sinistro, mentre in mediana al posto del polacco in campo uno fra Marginean e Pyythia, che pur fuori condizione, ha comunque giocato uno scampolo in coppa e nonostante le dichiarazioni del tecnico, potrebbe essere arruolabile. Più difficile l’utilizzo di Damian, destinato alla cessione.