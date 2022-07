Ternana, Rovaglia e Partipilo a segno nel test che ha chiuso il ritiro

CASCIA – Si è chiuso sull’1-1 il test in famiglia che la Ternana ha disputato sabato mattina a Cascia prima di concludere il ritiro. A segno nel primo tempo Rovaglia (per i verdi) e nella ripresa Partipilo (per i bianchi).

Lucarelli ha mescolato titolari e riserve – divisi per reparto – nelle due formazioni anche se le assenze lo hanno costretto a schierare una formazione per tempo con soli 10 giocatori, senza un centrocampista. Alla partitella infatti non hanno preso parte oltre a Peralta (partito per Foggia) e Salzano (in procinto di farlo) anche Sorensen e Falletti, alle prese con il recupero dagli infortuni e Di Tacchio, Palumbo e Onesti, tutti alle prese con acciacchi vari.

Debutto invece per il neo arrivato Spalluto. Ora la squadra proseguirà il lavoro a Terni, sui campi del Campomaggio. Prossimi test venerdì alle 18 a Coverciano contro il Pontedera e sabato alle 18 a Montevarchi contro il locali. Poi sgambata a Campomaggio col Guardea il 29, prima della gara col Frosinone del 30 alle ore 18.