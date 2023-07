Ternana, ritorno al passato: Capozucca torna in rossoverde, è il nuovo ds

TERNI – La notizia era nell’aria da qualche giorno e stamattina è divenuta ufficiale. Stefano Capozucca, classe 1955, romano, è il nuovo direttore sportivo della Ternana. Prende il posto di Luca Leone, che è stato ufficialmente esonerato e successivamente ha risolto l’oneroso contratto coi rossoverdi.

Uomo di fiducia del nuovo patron Guida, Capozucca è stato direttore generale della Ternana lle dipendenze di Luigi Agarini nel biennio 2002/2004, sfiorando una promozione in serie A, non senza qualche polemicaa. Per l’esperto dirigente, successive esperienze, fra le altre con Genoa, Livorno, Frosinone e Cagliari.