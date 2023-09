Ternana, regalati un sorriso: tris alla Reggiana per la prima vittoria

TERNI- L’incantesimo è sciolto: la Ternana vince 3-0 contro la Reggiana e lo fa finalmente con una prova convincente. I rossoverdi mettono in frigo il match dopo i primo 10′: due gol segnati e due rigori reclamati e non concessi. Poi la squadra amministra, sfiora il tris più volte, trovandolo nel finale.

Le scelte

Lucarelli sceglie Celli al posto dell’acciaccato Mantovani, ma la vera notizia è l’arretramento di Falletti tra mediana e trequarti al fianco di Labojko, che torna dall’inizio. Davanti Favilli e Raimondo. Prima panchina per Txus Alba. Nella Reggiana Fiamozzi al posto dell’infortunato Romagna e l’ex Pettinari dall’inizio in attacco. L’altro ex Gondo parte dalla panchina.

Primo tempo

Subito grandi polemiche in apertura perchè la Ternana via giù due volte in area nei primi 6′, entrambe le volte fallo su Raimondo: in almeno uno dei due poteva starci il rigore. Ma al minuto 8 la Ternana segna con Celli, bravo a ribattere in rete di potenza. un miracolo di Bardi su tiro di Raimondo. Palla al centro e i rossoverdi raddoppiano: punizione Falletti sul secondo palo, sponda di Luperini e girata vincente di Diakité. Al 21′ Luperini recupera palla sulla trequarti, stoccata di Raimondo che impegna il portiere in tuffo. Poi Favilli e Portanova si fanno male e sono costretti ad uscire.

La Reggiana si vede per la prima volta al minuto 31 con Pettinari, il cui rasoterra è però lento e finisce a lato. A seguire botta da fuori area di Nardi, che sfiora il palo con Iannarilli immobile. Il tempo si chiude sulla punizione dal limite dell’area di Kabashi sulla quale il portiere rossoverde respinge bene e sulla successiva girata di Bianco a lato di pochissimo.

Secondo tempo

Si parte con la Reggiana in avanti: grande uscita di Iannarilli su Kabashi, lasciato solo in area sugli sviluppi del corner: è l’occasione più netta degli ospiti. La Ternana risponde con Dionisi, che si trova la palla sui piedi dopo una serie di rimpalli ma non riesce a girarla in rete. Al 22′ occasione rossoverde: Raimondo ruba palla a Mercandalli, ma poi calcia troppo centralmente e non sfrutta l’occasione. Sul rovesciamento, girata di Gondo che Iannarilli manda alta sopra la traversa.

Ancora Raimondo manda sopra la traversa al 34′ a seguire occasionissima per Pyythia e gran parata di Bardi. Poi nuovo rigore negato alla Ternana: l’intervento di Marcandalli su Raimondo è nettissimo, ma nè arbitro, nè Var intervengono. Nel recupero il tris che chiude il conto: imbucata di Luperini per Distefano appena entrato e l’ex viola uccella Bardi con un delizioso pallonetto.

Il tabellino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Celli; Casasola, Luperini, Labojko (16’st Pyyhtiä), Corrado (44’st Mantovani); Falletti; Favilli (21’pt Dionisi, 16’st Favasuli), Raimondo (44’st Distefano). A disp: Brazão, Sørensen, Lucchesi, Travaglini, Marginean, Txus Alba, De Boer. All:.Lucarelli.

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli, Fiamozzi (14’st Pajac); Nardi, Kabashi, Bianco (14’st Varela); Portanova (21’pt Gondo, 39’st Lanini); Antiste (1’st Crnigoj), Pettinari. A disp.: Satalino, Sposito, Rozzio, Libutti, Pieragnolo, Cigarini, Girma, Djamanca. All: Nesta

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (assistenti: Berti-Ceccon IV Ufficiale: Di Cicco)

VAR: Nasca di Bari AVAR: Pagnotta

MARCATORI: 8’pt Celli (T), 10’pt Diakitè (T), 47’st Distefano (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 4720 (di cui 314 ospiti) Ammoniti: Dionisi (T), Celli (T), Gondo (R), Luperini (T), Sampirisi (T), Kabashi (R), Labojko (T), Iannarilli (T), Distefano (T). Calci d’angolo: 2-3. Recupero 4’+2’pt 6’st