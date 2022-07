Ternana, raduno con visita di Bandecchi. Di Tacchio: “Convinto dalla società ambiziosa”

TERNI– Visite mediche, tamponi e raduno. Inizia così, con arrivi alla spicciolata, la nuova stagione della Ternana, prima squadra a ritrovarsi. Il gruppo è arrivato al Liberati, fra nuove figure annunciate (il tecnico specialista delle punizioni Paolo Favaretto, il nuovo arrivo Francesco Di Tacchio) e altre non annunciate perchè non ancora formalizzate (l’esterno dell’Inter Niccolò Corrado)

Le prime parole rossoverdi per Di Tacchio

Presentazione ufficiale per Di Tacchio, che torna in Umbria dopo la breve esperienza al Perugia e che arriva a titolo definitivo dalla Salernitana: “La molla che mi ha fatto decidere per la Ternana sono state le ambizioni. In tanti mi hanno parlato bene del club e io sono contento di essere qui: voglio togliermi ancora tante soddisfazioni. Non gioco da fine gennaio, ma atleticamente sono a posto, perchè mi sono sempre allenato”, spiega.

Di sè stesso dice: “Ho sempre giocato davanti alla difesa come interditore, ma ho abbinato sempre le due fasi. Ho preso solo due espulsioni in carriera perchè cerco di essere sempre lucido in campo. Chiaramente è una cosa che si acquisisce giocando col tempo. Per quanto riguarda il modulo, sicuramente preferisco giocare col centrocampo a tre, ma mi adatto”.

Visita di Bandecchi

Con l’arrivo di Lucarelli è iniziato ufficialmente il ritiro, che ha visto a sorpresa la visita del patron Bandecchi, il quale ha incontrato la squadra ribadendo gli obiettivi. Poi tutti a pranzo al Garden, in attesa del primo allenamento nel tardo pomeriggio di oggi. Dal 4 al 16 Luglio, tutti a Cascia, sperando in un maggior fresco.