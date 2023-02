Ternana, rabbia e sfortuna: il Cittadella passa al Liberati. Andreazzoli si dimette, torna Lucarelli?

TERNI – Una sconfitta che ha dell’incredibile, quella della Ternana che cade 2-1 al Liberati contro il Cittadella. Un match condizionato dalla direzione di gara imbarazzante (eufemismo) del signor Marcenaro, che lascia correre su diversi falli di un Cittadella nervoso e poi espelle Proietti per un fallo tuttora non chiarito. La rete del Cittadella che marca il successo veneto è invece frutto di un errore del tecnico che inserisce al 90′ Capanni per Falletti col giocatore sfortunatissimo perchè commette un fallo decisivo al primo pallone entrato.

Le scelte

Andreazzoli torna alla difesa a 3, con Martella adattato centrale e rilancia in mediana Proietti. Donnarumma-Partipilo duo d’attacco con Palumbo trequartista. Nel Cittadella Ambrosino trequartista dietro al duo Antonucci-Magrassi. In campo dall’inizio l’ex Giraudo.

Primo tempo

Si parte al piccolo trotto, con le squadre che si studiano. Il Cittadella punta sulle accelerazioni ed impegna due volte la Ternana con Carriero che va vicinissimo al gol. La formazione rossoverde, nella prima metà frazione, è costretta soprattutto nella sua metà campo e fatica a proporsi in avanti. Lo fa al 20′ su contropiede, ma la fuga di Partipilo è interrotta da ben due falli, dei quali solo il secondo -piuttosto netto – di Crociata viene sanzionato, con l’ammonizione. Dalla successiva punizione tuttavia non scaturisce niente.

Ternana avanti a sorpresa al 32′: Donnarumma lascia sfilare il cross di Defendi, sul quale si avventa in area Daikitè, che la scaraventa dentro di potenza. Al 37′ i rossoverdi potrebbero raddoppiare: contropiede di Palumbo e tocco di Partipilo, col pallone che si schianta sul palo. L’attaccante barese è ancora una volta sfortunato e impreca al cielo al minuto 41, quando per l’ennesima volta va vicino al gol, mandando alto di pochissimo un pallone d’oro. Il tempo si chiude sull’infortunio muscolare di Donnarumma, appena rientrato, che chiude in lacrime e nell’intervallo resta negli spogliatoi, sostituito da Falletti.

Secondo tempo

La Ternana riparte bene. Proietti, uno dei migliori in campo, impegna subito Kastrati alla deviazione in corner. Proprio il centrocampista al minuto 11 viene espulso per un contatto con Giraudo: le immagini confermano la gamba alzata di Proietti ma non permettono di chiarire se c’è effettivamente fallo. La Ternana reagisce al rosso con un contropiede lanciato da Falletti, che però poi entrato in area sbaglia il tempo dell’apertura per Partipilo, favorendo l’intervento del portiere sul tiro dell’attaccante.

Al 22′ il Cittadella pareggia: sul cross di Antonucci, Di Tacchio non interviene e palla sui piedi di Crociata che mette in rete con la deviazione decisiva di Sorensen. Poco dopo i veneti segnano il raddoppio con Antonucci ma il gol viene giustamente annullato perchè il giocatore si era liberato di Diakité con una spinta: è la prima decisione chiara di un direttore di gara che poco dopo si macchia anche di un mancato cartellino per un evidente fallo di Mastrantonio su Diakitè. Il Cittadella sfiora due volte ancora il gol con Asencio prima e Vita poi mentre la Ternana, col solo Falletti davanti, non riesce più a pungere.

Al 46′, dopo gli ingressi di Bodgan e Capanni, un fallo di quest’ultimo – entrato al posto di Falletti – genera la punizione che vale la vittoria del Cittadella: punizione a girare di Crociata che scavalca la barriera e fa secco Iannarilli.

Andreazzoli si dimette

A fine partita, dopo un accenno di rissa sedato a fatica coi tifosi della Est, Bandecchi arriva in sala stampa ed annuncia le dimissioni di Andreazzoli. Si attende a breve l’annuncio del ritorno di Cristiano Lucarelli.

Il tabellino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Martella; Defendi (45’st Bogdan), Di Tacchio, Proietti, Corrado; Palumbo (34’st Paghera); Partipilo (27’st Coulibaly), Donnarumma (1’st Falletti, 45’st Capanni). A disp: Krapikas, Vitali, Koffi, Mazzarani All: Andreazzoli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (25’st Maistrello), Pavan, Frare, Giraudo; Carriero (17’st Vita), Branca, Crociata (34’st Embalo); Ambrosino (1’st Mastrantonio); Antonucci, Magrassi (17’st Asencio) A disp: Maniero, Del Fabro, Ciriello, Felicioli All: Gorini.

ARBITRO: Marcenaro di Genova (assistenti: Lombardo-Rossi IV Catanoso)

VAR: Valeri di Roma 1 AVAR: Massimi

MARCATORI: 32’pt Diakitè (T), 22’st e 46’st Crociata (C)

NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3.351 (di cui 40 ospiti e 1.723 abbonati). Espulso: 11’st Proietti (T) per gioco pericoloso. Ammoniti: Partipilo (T), Crociata (C). Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 0’pt 5’st