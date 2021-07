Ternana, pronto il ritorno di Pettinari, si stringe per Dermaku. Ufficiale test a Frosinone

Pronta ad un doppio colpo la Ternana, che in queste ore sta per mettere sotto contratto due giocatori importanti.

Il primo è Stefano Pettinari, che è già stato in rossoverde nella stagione 2016-17 (16 presenze e 2 gol) e che non resterà al Lecce dove attualmente si trova. Più volte associato alla Ternana in questo periodo, la società avrebbe preparato per lui un contratto triennale, per vincere la concorrenza di Salernitana (club di serie A) e di diversi club cadetti.

L’altro nome è quello del difensore italo-albanese (nato a Scandiano ma nazionale del Paese delle Aquile) Kastriot Dermaku, 33 presenze nel Lecce l’anno scorso ma di proprietà del Parma, 11 presenze in Nazionale. L’operazione è fattibile e si può chiudere in breve tempo, secondo quanto riferisce forzaparma.it.

Intanto, è stato ufficializzato il secondo test: dopo quello con la Roma a Trigoria di domenica, rossoverdi impegnati il 31 a Frosinone contro i ciociari.