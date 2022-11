Ternana pronta per Pisa, Lucarelli: “Loro squadra di vertice, ma noi siamo pronti”

TERNI – Cristiano Lucarelli, come d’abitudine, non scopre le carte in vista del match di campionato. La Ternana giocherà domani alle 18 a Pisa e l’allenatore resta abbottonato anche sulla condizione dei giocatori limitandosi a dire che tornano disponibili Iannarilli e Moro, mentre per Coulibaly e Corrado “vedremo”.

Sul Pisa.

“Il Pisa delle ultime 8 partite – dice il tecnico – è una squadra diversa a quella delle prime 5. Ha ancora margini di miglioramento: nella previsione di inizio anno era fra le squadre che arrivata terza lo scorso anno, perdendo la finale per la serie A e si è rafforzata massicciamente. Delle squadre che erano già in B per me è la più forte, poi non sempre il campionato dà immediati riscontri. Il cambio di allenatore, col rientro di D’Angelo si è riadattata ed ha ricominciato a fare quello che faceva lo scorso anno. Sono abbastanza sicuro che il Pisa sarà nelle prime posizioni a fine campionato. Non sarà un derby, ormai sono abituato contro di loro…”

E ancora: “D’Angelo ha detto: bisogna imparare a vincere le partite 1-0. Questo fa capire il tipo di partita che ci troveremo davanti. Personalmente condivido questa affermazione”.