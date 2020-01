Ternana pronta per Monopoli, Gallo: “Sarà gara diversa dall’andata, servirà un atteggiamento aggressivo”

TERNI – Trasferta in terra pugliese per la Ternana che domenica 26 gennaio alle 15 sarà di scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli contro i biancoverdi di Pino Scienza. Fabio Gallo, tecnico rossoverde, parla in conferenza stampa alla vigilia del match.

“Rispetto alla gara di andata è passato molto tempo, ma loro hanno avuto molta continuità – dice Gallo – quindi sarà una partita di cartello contro una squadra molto forte.. A prescindere da quella partita, poi nella altre 20 partite hanno tenuto il nostro passo, sono davvero forti. Le caratteristiche dei giocatori del Monopoli è molto offensivo, soprattutto nel gioco in profondità e offensivo. E’ una squadra che ha fatto un solo pareggio in campionato, se la gioca a viso aperto e la coppia Jefferson-Fella è davvero di qualità. Giocano bene e hanno caratteristiche offensive e mentalità vincente, per questo pareggiano poco” E prosegue: “Il Monopoli è anche molto forte sui calci piazzati. Contro Casertana e Avellino abbiamo preso gol su errori individuali di marcatura. Abbiamo dei diffidati tra cui Paghera e Palumbo che sono soggetti a cartellini gialli, ma non penso alla gara contro la Reggina e ammonizioni scientifiche volontarie. I ragazzi devono giocare senza il pensiero, l’ammonizione deve essere spesa per il bene della Ternana e in modo intelligente, non per proteste o altre sciocchezze“

Occhio alla Reggina. In questo 2020 la Ternana ha già rosicchiato sei punti alla Reggina, ma Gallo avverte: “Hanno ancora sei punti di vantaggio, quindi c’è molto da fare ancora. Per me era fondamentale partire bene nel girone di ritorno, per questo ho voluto spezzare gli allenamenti nella sosta, senza rimanere troppo tempo fermi. Sono contento di come stanno rispondendo i ragazzi”

Rinnovi. Periodo di rinnovi: Vantaggiato, Salzano, Furlan gli ultimi in casa rossoverde: “Ho molta fiducia in questo gruppo e anche la società lo ha, giusto fidelizzarli. Voglio che i giocatori e lo staffa rimangano con me a lungo e sono contento dei rinnovi contrattuali. Il mio rinnovo è stato un attestato di stima nei miei confronti in un momento difficile, così vale anche per giocatori e collaboratori”, spiega Gallo

Le ultime. Tutti a disposizione per il tecnico tranne Repossi, Mucciante e Salzano, operato al setto nasale (dovrebbe tornare disponibile in 20 giorni), Defendi e Proietti partiranno dalla panchina. Probabili due cambi di formazione e la difesa a quattro: “Non ho ancora deciso- spiega Gallo – ma dobbiamo avere un atteggiamento aggressivo, consapevoli della nostra forza. Se non corriamo intensamente loro possono metterci in difficoltà”