Ternana pronta per l’esordio in Coppa a Salerno. Presi Favilli e Marginean

TERNI -Il ritorno di Andrea Favilli – prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza – e l’arrivo dal Sassuolo del centrocampista rumeno Andrei Marginean. Sono queste, al di là delle situazioni contingenti le due notizie più importanti alla vigilia di Salernitana-Ternana, gara che segna il debutto in Coppa Italia dei rossoverdi di Lucarelli (domani all’Arechi ore 17.45, Canale 20).

La sfida

Il tecnico spiega: “Purtroppo i nuovi non saranno pronti, anche se qualcuno dovrà giocare per forza. A livello di volontà e voglia siamo tutti pronti, ma ovviamente la situazione non è facile, soprattutto dal punto di vista fisico e ci auguriamo che non lo sia ancora di più a fine partita. Quando non si è in condizione è più facile infortunarsi. Domani per me sarà importante cominciare a vedere quello che abbiamo provato in ritiro, a prescindere dal risultato. E anche portare a casa tutti i giocatori sani e salvi sarebbe importante”

“Utilizzerò tutti i cambi ma un po’ prima rispetto alle partite di campionato. Ci saranno delle staffette, metteremo in campo quelli che hanno più minutaggio e quelli a cui dobbiamo aumentare il minutaggio, l’obiettivo è fare una bella figura”

“L’obiettivo -prosegue il tecnico – è sempre quello di essere una squadra propositiva, fisica e che vuole combattere. La società sta allestendo una squadra coerente con gli obiettivi dichiarati della salvezza”

Sull’avversario

“La Salernitana ha fatto due anni molto importanti. Un anno ha fatto una salvezza insperata o lo scorso anno hanno consolidato la posizione in Serie A. Hanno un pubblico meraviglioso, caldo, ho ricordi importanti a Salerno, ci ho fatto l’esordio tra i professionisti con il Perugia, ci ho fatto il corso da allenatore e ho sfiorato il trasferimento alla Salernitana. Mi legano tanti bei ricordi a loro, anche se magari i salernitani nemmeno lo sanno. Torno volentieri lì, uno stadio che mi ha dato sempre qualcosa a livello emotivo, è una squadra di Serie A e ci vorrà”