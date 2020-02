Ternana pronta per la Virtus Francavilla, Gallo: “Gara difficile, servirà una grande prova”

TERNI – Fabio Gallo fa la conta degli assenti in vista di Ternana-Virtus Francavilla di domenica 16 febbraio alle ore 17.30: saranno ben sei: lo squalificato Paghera e gli infortunati Suagher, Damian, Diakitè, Marcone e Nesta più Repossi, non convocato per scelta tecnica

Gallo avvisa: “Sono una squadra solida, con giocatori forti, di ottima tecnica e all’andata ci hanno messo in difficoltà. Domani non sarà una partita semplice, dovremo farla al massimo e cercare di vincere. Consapevoli che dovremo faticare per spuntarla. Giocheremo con la difesa a quattro, ma ho ancora qualche dubbio: possono giocare tutti, la scelta sarà dettata solo da come vorrò impostare la partita”

Torna poi sul match di Reggio: “A Reggio Calabria non abbiamo fatto una bella partita, non una prestazione come ci si aspettava. Non è stata una settimana semplice, le aspettative sono sempre più alte sui nostri giocatori. Sono contento di aver raggiunto il traguardo di un anno su questa panchina, significa che sto lavorando bene. Proviamo tutti giorni a cercare l’equilibrio, ma ogni partita è una storia a sé, in questo momento non siamo brillanti dal punto di vista del gioco, dobbiamo cercare di migliorarlo”

Problema, l’astinenza da gol: “Siamo in un momento nel quale non segniamo e l’astinenza da gol si sottolinea, ma ci sono dei momenti in cui si esalta un reparto o l’altro”. Ultimo pensiero sulle 150 panchine raggiunte: “Nella mia carriera ci sono state stagioni più o meno buone, non saprei dire quale è stata la migliore. Penso che in questa stagione abbiamo fatto molte buone partite. Dobbiamo fare il massimo per arrivare più in alto possibile in classifica per evitare i primi turni dei playoff”