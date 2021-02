Ternana pronta per la trasferta di Palermo, Lucarelli: “Gara chiave, vietato sbagliare”

TERNI – La Ternana è partita alla volta di Palermo dove domani alle ore 15 giocherà allo stadio Renzo Barbera contro i rosanero nel turno infrasettimanale di campionato. Così il tecnico Cristiano Lucarelli alla vigilia del match: “E’la gara di cartello del girone, contro una squadra costruita come noi per cercare di vincere il campionato ma che ha visto un po’ compromessa la stagione per via del Covid. Però è una squadra temibilissima, in termini di giocatori, ma soprattutto di allenatore, perché Boscaglia è sicuramente un tecnico da categorie superiori, assolutamente prestato alla serie C. Nell’11 di base ha giocatori ha 7-8 giocatori che giocavano titolari e da protagonisti in Serie B. Per noi sarà una partita difficilissima, domani dovremo sudare le 7 camicie per riuscire a portare a casa un risultato positivo“.

La ricetta è già pronta: ““Ci vorrà la miglior Ternana in assoluto, la qualità dell’avversario è altissima, andiamo a giocare in uno stadio da Serie A, in una piazza da Serie A, una tifoseria che anche se non potrà essere allo stadio farà comunque sentire il suo calore e la volontà di spronare la squadra. Ma tutto questo deve essere stimolante anche per noi, dobbiamo arrivare lì e cercare di fare quello che sappiamo“.

I tifosi locali, peraltro, si sono già fatti sentire con uno striscione di protesta contro la società per il mercato ritenuto insufficiente.

Le ultime. Poche novità in casa rossoverde: Suagher rientra dalla squalifica ed è a disposizione. Il tecnico dovrebbe riproporre Furlan e Partipilo al fianco di Falletti, con Vantaggiato unica punta.