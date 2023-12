Ternana, pronta per la sfida al Parma. Breda: “Le assenze non preoccupano”

TERNI – Domani alle 14 la Ternana di nuovo in campo a Parma contro i Ducali dell’ex Partipilo primi in classifica. Così il tecnico Roberto Breda in conferenza stampa

“Dobbiamo prendere spunto da quanto fatto sinora, tenendo conto peròche l’avversario è più forte. Ma anche noi abbiamo la nostra identità e quindi gli altri dovranno venirci dietro. Non mi spaventano le assenze, ho un gruppo straordinario che si mette a disposizione. Qualcuno potrebbe giocare fuori ruolo? Vedremo, abbiamo fatto delle prove.

Perdere col Parma primo in classifica non deve essere giustificativo. Anzi, la partita è più difficile e quindi punto a fare meglio. Certamente la loro è una squadra a trazione anteriore, con tanti giocatori forti, ma hanno un modo di giocare che a volte concedono campo. Ma noi dobbiamo, per questo, stare ancora più concentrati nei duelli. Sarà difficile ma vogliamo fare di tutto per portare a casa più punti possibili. Dobbiamo stare attenti a non concedere vantaggi, come invece fatto a Lecco, perchè contro squadre come il Parma è più difficile. Loro hanno tanti giocatori che possono cambiare verso alla partita. Bisogna ragionare su questo”.

La situazione

Viviani si è operato all’ernia del disco, quindi si prevede una lunga assenza. Tornano in gruppo Capuano e Marginean, così come Diakitè che ha scontato la squalifica. Fuori sempre per squalifica Luperini e De Boer. Torna tra i convocati Christian Travaglini. Breda chiama anche due Primavera, che sonio il portiere Filippo Novelli e l’attaccante Edoardo Della Salandra, anche lui recuperato dopo una settimana di lavoro differenziato.