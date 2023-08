Ternana pronta per la Cremonese. Ufficiale l’arrivo di Dionisi, Bogdan ad Ascoli

TERNI – Cristiano Lucarelli non parla. Il tecnico della Ternana resta in silenzio alla vigilia del match contro la Cremonese (domani alle 20.30 al Liberati), cui arriva dopo una trasferta assai perigliosa (Terni-Brindisi-Lecce-Bari-Roma-Terni).

La notizia così è l’arrivo dall’Ascoli, a titolo definitivo di Federico Dionisi, attaccante reatino classe 1987. Per lui contratto per un anno con opzione per il prossimo. Dionisi tra i professionisti, ha vestito le maglie di: Atletico Roma, Celano, Livorno, Salernitana, Olhanense (Liga Portugal, massima serie portoghese), Frosinone ed Ascoli. In totale 10 reti in Serie A (con il Frosinone), 118 in Serie B (con Salernitana, Livorno, Frosinone e Ascoli) e 28 gol nella ex C2 con il Celano. Per lui maglia numero 65.

Percorso inverso per Luka Bogdan, non convocato per la gara e pronto a passare alla formazione bianconera.

I Convocati

Portieri: Brazão, Iannarilli, Vitali

Difensori: Capuano, Casasola, Celli, Corrado, Diakité, Lucchesi, Mantovani, Sørensen, Travaglini

Centrocampisti: Favasuli, Łabojko, Luperini, Mărginean, Paghera, Pyyhtiä, Proietti

Attaccanti: Dionisi, Distefano, Falletti, Favilli, Raimondo