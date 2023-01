Ternana pronta per il Modena, Andreazzoli: “Riscattiamo il ko dell’andata”

TERNI – La Ternana è pronta per tornare in campo domani pomeriggio alle 14 al Liberati contro il Modena. Il tecnico Andreazzoli parla in conferenza stampa

“Mi aspetto una Ternana migliore delle altre due prestazioni, che sono state altalenanti per una serie di situazioni. Abbiamo lavorato su questo durante la settimana, nel tentativo di limare gli aspetti negativi che la squadra ha, ma che non sono irrisolvibili. Poi ci sono anche gli episodi come quelli di Reggio, che purtroppo condizionano i match”, sottolinea ed aggiunge: “Il Modena gioca molto bene, è una squadra brillante, messa in campo in modo che infastidisce e qualità in campo. Ma noi dobbiamo vendicare il 4-1 dell’andata, quindi sarà importante anche per questo”.

“Gli errori di Reggio sono purtroppo strutturali. Gravi, ma risolvibili. Stiamo lavorando su questo. Ai ragazzi ho detto che è una occasione persa, perchè in condizioni normali era una partita che avremmo potuto vincere. Sono dispiaciuto soprattutto perchè sapevamo che era una partita alla nostra portata, in condizioni normali di attenzione e di particolari. La nostra media punti è bassa, dobbiamo portarla a due punti a partita per potere stare più tranquilli. Quindi per questo la partita col Modena diventa importante: per alzare la nostra asticella”.

Su Falletti

Focus sul momento no di Falletti: “Con Falletti abbiamo parlato a lungo: ad inizio settimana era abbacchiato perchè non gli è riuscito niente durante la partita. Gli ho spiegato che a volte capita e che bisogna pensare alla squadra. Ha preso coscienza che è stata una partita no per lui e che ci saranno altre occasioni. Ma è un ragazzo maturo e con qualità e sa che riuscirà a venire fuori da questa situazioni. Gli errori nel calcio ci sono, possono capitare, ma non devono diventare un fardello. Poi nel calcio basta poco, in un senso o nell’altro”.

La situazione

Recuperano due giocatori, ma non l’attaccante prinicipale. “ Donnarumma ha cominciato un po’ a lavorare con un collaboratore, tornerà in gruppo la prossima settimana. Per rivederlo in campo invece è presto. Abbiamo recuperato Defendi che è uscito dal Covid e recuperato Ghiringhelli. Siamo qualcuno in meno ma non guasta, è faticoso dover escludere qualcuno dal lavoro tattico. Martella sono contento sia rimasto, ha qualità ed età per poter fare la differenza. Ora voglio un gruppo più coeso: lo è già molto ma ne voglio di più. Se il presidente ha detto che non arriva nessuno, mi adeguo. Alleno il gruppo che ho, dobbiamo dare tutti di più”.