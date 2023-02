Ternana pronta per il Cosenza, Andreazzoli: “Ci serve continuità, è una gara chiave”

TERNI – Al termine di un mercato senza rinforzi, se non il rientro di Onesti dalla Fermana, la Ternana si appresta a sfidare domani alle 14 al San Vito-Marulla il Cosenza. Aurelio Andreazzoli, tecnico delle Fere, parla in conferenza stampa

“Sono abituato a non guardare la classifica- dice – il Cosenza è una squadra brillante, anche a Modena oltrechè col Parma ha giocato bene, pur perdendo. La vittoria col Parma è stata meritata ed il gruppo è stato migliorato moltissimo. Giocheremo in un campo particolare, che ci ricorda episodi negativi della scorsa stagione, per cui è una gara da prendere con le molle che può essere uno spartiacque.I ragazzi cominciano a crederci, ci manca la continuità nei risultati ed è su quello che dobbiamo lavorare, nella capacità di imporci e quindi anche di difenderci mantenendo la palla”.

La situazione del gruppo

“Donnarumma parte con noi: ha fatto una settimana di allenamento con il gruppo, non è ancora pronto del tutto, ma intanto ci segue. Devo verificare altre situazioni di giocatori con qualche problemino, ma non lo saprò prima di domattina. Onesti non è tornato ancora in gruppo, non l’ho ancora allenato”

Morale alto

“Ho un gruppo di ragazzi importante – conclude il tecnico- che lavorano in maniera incredibile, questo per me è molto importante. Li abbiamo convinti che con questa strada si può ottenere quello che vogliamo. La vittoria ci dà la consapevolezza e dà valore al lavoro che facciamo e ci dà consapevolezza che le vittorie possono arrivare anche quando la squadra non è ancora come si vuole”.