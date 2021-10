Ternana pronta per il Como: “Attenzione ai lariani, sono l’avversario peggiore”

TERNI – Lunedì alle 15 la Ternana scenderà in campo al Liberati contro il Como per l’undicesima di campionato. Il tecnico Cristiano Lucarelli ha impiegato gran parte della conferenza stampa, sollecitato dai cronisti, per parlare del ko di Cosenza. Poi però c’è stato qualche spazio anche per il match che verrà-

“Cerri, La Gumina e Gliozzi sono giocatori molto più temibili di quelli che abbiamo affrontato mercoledì – spiega – Il Como è la neopromossa che ha perso meno, che ha subito meno gol, ha vinto a Brescia e per punti è dietro di una sola lunghezza nelle ultime cinque. E’ una partita molto più complicata dal punto di vista tecnico. La Gumina e Cerri l’anno scorso segavano in A, Gliozzi è un giocatore che si farà, non è riuscito ancora a sfruttare al massimo il suo potenziale ma diventerà un giocatore di riferimento nei prossimi anni in questa categoria. Diventerà una partita di duelli uno contro uno. Non è una partita semplice. Sono ancora convinto che la Ternana “a patto che” è dura per tutti. Ai ragazzi dico che hanno una grande fortuna: possono indirizzare le partite”.

Le utime

Falletti e Palumbo, tenuti parzialmente a riposo mercoledì hanno recuperato. Capone ha ancora qualche problema e non è chiaro se potrà essere della partita. Defendi non è ancora al meglio ma sarà del gruppo.