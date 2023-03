Ternana pronta per il Benevento, Lucarelli: “Voglio la stessa prova di Palermo, il gol arriverà”

TERNI– Torna in campo domani alle 15 la Ternana, che sfida in casa il Benevento. Cristiano Lucarelli, di nuovo sulla panchina delle Fere, parla in conferenza stampa.

Il primo messaggio è chiaro e diretto: “Dovremo ripetere la prestazione di Palermo, se ci scappa qualche gol sarebbe meglio. Dobbiamo cominciare a concretizzare le occasioni, ma ho visto i ragazzi carichi, con l’atteggiamento giusto, nonostante il momento difficile”

La situazione

Sul fronte infortunati, va meno bene: “Recuperiamo mezzo Agazzi e Proietti dalla squalifica. Devo valutare le condizioni di Mantovani e Falletti, Martella anche non è al meglio, purtroppo non c’è Defendi, ma abbiamo a disposizione di nuovo Onesti che è tornato qui e che ho avuto due anni fa. Agazzi spero non ci sia bisogno di utilizzarlo, così può lavorare con calma, Favilli speriamo di riaverlo per Genova”

L’avversario

“Il Benevento è una squadra forte, costruita per tornare immediatamente in Serie A, stimo molto il presidente Vigorito. In trasferta si esprimono sempre molto bene, ad Ascoli in 10 sono riusciti a pareggiare, anche a Cagliari hanno giocato bene. In trasferta si esprimono meglio, perché in casa c’è qualche fischio e malumore. Nelle ultime trasferte si sono messi a 3 dietro, ma quello che più è importante è che giocano con una leggerezza diversa. La Gumina ci ha dato sempre fastidio quando attacca la profondità, sia all’andata che lo scorso anno con il Como. Hanno Simy che l’anno scorso faceva il titolare in Serie A, Paleari è un grande portiere per la categoria, Leverbe, Letizia, Acampora sono grandi giocatori. Domani è una gara molto delicata, da prendere con le molle. L’anno scorso abbiamo sofferto questo tipo di partite, da non fallire l’approccio”

Gol cercasi

La squadra continua ad avere problemi offensivi ma non se ne cruccia: “La frenesia ti porta a fare scelte errate, si perde la lucidità. A Falletti ho detto che non ha fatto la preparazione, non è una cosa di poco conto, gli ho detto che anche al 50% può dare una grande mano in Serie B, ci può far vincere le partite, gli ho detto di essere sereno e di buttare via quello “zaino” di 50 kg sopra la testa. Quando meno te lo aspetti fai gol ed in un secondo può cambiare un destino o una stagione. Arriverà il momento che le squadre si fanno gol da sole, adesso dobbiamo rimanere sereni”