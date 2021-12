Ternana pronta per il Benevento, Lucarelli: “Sarà un grande banco di prova”

TERNI – Di nuovo impegno serale per la Ternana di Cristiano Lucarelli che domani alle 20.30 allo stadio Libero Liberati sfida il Benevento allenato dall’ex perugino Caserta nel cui staff c’è l’ex rossoverde Viola. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

“Domani c’è un’altra grande squadra che punta a vincere il campionato, per noi sarà un altro importante banco di prova. Sarebbe bello arrivare alla sosta senza perdere. Meglio accontentarsi del pareggio? Non lo so, perché tante partite che abbiamo vinto, senza quella mentalità non le avremmo portate a casa. C’era la convinzione che fosse più semplice riadattare i nostri concetti dello scorso anno a questa squadra in Serie B, ma non è stato così perché abbiamo cambiato tanto, poi la qualità delle avversarie è superiore. Nemmeno lo scorso anno partivamo come favoriti, la Ternana veniva da una retrocessione in C, una salvezza all’ultima giornata e da un quinto posto. Noi forti lo siamo diventati durante la stagione, con delle prestazioni che ci hanno dato consapevolezza strada facendo. Quest’anno è un dato obiettivo che la Serie B è di un livello altissimo, lo dicono tutti gli addetti ai lavori. Noi dobbiamo acquisire consapevolezza e fare dei passi avanti, ancora siamo un po’ indietro rispetto a squadre che puntano da subito in alto. A Frosinone c’è stata la sensazione che ci fossimo accontentati, devo tenere alta l’attenzione fino alla sosta. La cena? La fame non gli è passata, vedendo anche il conto”

L’avversario

Così sul Benevento: “Il Benevento non lo scopro io, la maggior parte dei giocatori giocavano in Serie A e sono retrocessi in modo rocambolesco. Hanno un allenatore bravo come Caserta e una proprietà solida. Sarà una partita sicuramente complicata, soprattutto se saremo quelli di Frosinone. Se invece saremo quelli “a patto che” abbiamo possibilità di fare bene”

La situazione della squadra

“Falletti sta un po’ meglio, ma per fare una partita come quella di domani servono tutte le garanzie del caso, con me gioca solo chi sta bene, se ci sono anche piccoli problemi che li condiziona preferisco non rischiarlo. Purtroppo Agazzi non sarà della partita, mentre Defendi è tornato in gruppo dopo essersi anche negativizzato, vediamo. Palumbo è ancora positivo, ma domenica finisce i 21 giorni di isolamento”.