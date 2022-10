Ternana pronta per il Bari, Lucarelli: “Sfida complicata, potrei cambiare modulo”

TERNI – La Ternana è pronta all’anticipo di campionato a Bari in programma domani alle 20.30 al San Nicola. Cristiano Lucarelli, tecnico rossoverde, parla ormai sempre meno.

“Sarà una partita complicata, con tanta gente allo stadio, in una piazza importante. Loro vengono da tre sconfitte consecutive e vorranno certamente cercare di riscattarsi. Sarà una partita con caratteristiche ben precise. Noi abbiamo dato ai nostri ragazzi ogni informazione per evitare soprattutto di prendere il contropiede con Cheddira. Senza Bellomo credo giocherà Botta he ha caratteristiche diverse, più di raccordo. Qualcosa potrebbe cambiare ma la loro caratteristica è riconquistare palla e ripartire negli spazi con quattro giocatori. Lì abbiamo necessità di preparare qualcosa di particolare. Potremmo anche cambiare modulo”, sottolinea.

Non dà indicazioni sui giocatori, limitandosi a dire che Coulibaly non ci sarà e che a parte Falletti, gli altri giocatori in ritardo non avranno ancora minutaggio: “Ho fatto un’eccezione per Falletti come un anno fa. Si stava scoraggiando dopo l’intervento ed il successivo infortuno, per cui ho ritenuto doveroso concedergli un’ora di partita, mandargli un segnale che ho sempre grande fiducia in lui. Era importante per lui avere risposte dal corpo, che capisse che è già pronto per giocare determinate partite. Gli altri debbono fare un percorso più fisiologico. Se ci sono traumi si possono rischiare, quando sono infortuni muscolari non possiamo incappare in ricadute“.

Vietato pensare al passato.

Poi dice: ” Basta pensare alle sfide precedenti col Bari, ora siamo in B: abbiamo archiviato quella stagione il nostro obiettivo è guardare avanti e riprendere il cammino anche in virtù delle tante certezze maturate nell’ultima di campionato. Abbiamo archiviato anche gli aspetti negativi della gara col Genoa, perchè il nostro dovere professionale è di ripartire sempre con qualsiasi risultato soprattutto quando si perde perché la squadra è in salute, giustamente arrabbiata in modo positivo quindi abbiamo aspettative per la gara di domani”.

“Nonostante tutto però, le gare precedenti col Bari sono ancora nella testa: “A casa mia c’è una bacheca con tutti i record, il pallone firmato dai giocatori, la medaglie del campionato e Supercoppa. Spero che quella bacheca dedicata alla Ternana possa essere implementata”, dice il tecnico.