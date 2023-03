Ternana pronta per il Bari, Lucarelli: “Dovremo lottare con le unghie e i denti”

TERNI – Ternana in campo domani al Liberati alle 16.15 contro il Bari. Il tecnico Cristiano Lucarelli, che in settimana aveva parlato invitando i tifosi allo stadio e sottolineando come l’obiettivo è cambiato ed ora bisogna pensare alla salvezza, ha tenuto la consueta conferenza stampa.

” A parte le prime 11-12 partite la Ternana non è mai stata tra le prime posizioni, nemmeno con un allenatore bravo e stimato da tutti come Andreazzoli, queste ultime partite dovremo lottare con le unghie e con i denti per salvarci. Se la squadra poteva ambire a traguardi maggiori non lo so, sono considerazioni che verranno fatte più avanti”, ribadisce.

La situazione e l’avversario

Non parla degli indisponibili, se non confermando quelle di Defendi e Ghiringhelli e sottolineando il ritorno di Favilli. Poi si concentra sul Bari: “Avremo di fronte una squadra forte, il campionato che stanno facendo lo dimostra ed il rendimento in trasferta è perfino migliore di quello in casa. Il Bari ha un buon palleggio ma è forte anche in contropiede. “Dico sempre che la partita sarà lunga a dura, dobbiamo sempre rimanere in partita, bisognerà lottare fino al fischio finale. . Dovremo cercare di essere lucidi ed evitare errori che possano innescare le qualità degli avversari. Per limitare Cheddira dobbiamo stare più bassi, Iannarilli dovrà giocare da libero, cercheremo di togliergli spazio, ma c’è anche Antenucci che nonostante non sia più un giovanotto gli funzionano ancora benissimo le gambe”.

Sulla squadra: “La settimana è andata bene, ma in tre anni che sono qui non c’è mai la certezza che poi si farà bene in campo tatticamente. Ma invece dal punto di vista mentale sì, li ho visti molto concentrati, sappiamo che dobbiamo vincere a tutti i costi. Il Bari ha un buon palleggio ma è forte anche in contropiede”.