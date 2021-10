Ternana pronta per Cosenza, ma Lucarelli perde Capone

TERNI – Come sempre nelle settimane con tre partite, nessuna conferenza stampa del tecnico della Ternana Lucarelli che alla vigilia del match contro il Cosenza (domani alle ore 18 al Marulla) parla attraverso un video diffuso dall’ufficio stampa:

“Sarà una partita tosta -spiega – perchè il Cosenza è un’ottima squadra, lo dimostra l’inizio positivo che hanno avuto in campionato. Arrivano da una sconfitta a Benevento, quindi si incrociano due squadre che hanno avuto esiti opposti nell’ultima partita. La loro voglia di riscatto sarà altissima, dunque servirà la miglior Ternana e noi dovremo lavorare molto mentalmente per arrivare carichi al massimo a questo impegno, cancellando il 5-0 di domenica. La continuità di rendimento è quella che serve in questa stagione – prosegue – quindi per noi questa partita è di una importanza infinita. La classifica? Io mi guardo alle spalle, visto la partenza. Fino alla sosta dovremo mettere da parte legna per l’inverno, che poi farà freddo”.

Le ultime

Mancherà Capone: l’ex Perugia ha accusato un problema di lieve entità al flessore della coscia destra. Torna Defendi, assente col Vicenza un problema muscolare alla coscia. Sempre out Koutsoupias (microfrattura), Nesta e Capanni. Possibili un paio di cambi rispetto alla formazione che ha travolto 5-0 i berici.