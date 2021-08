Ternana pronta per Bologna: “Sarà un bel test per la difesa, vietato prendere imbarcate”

TERNI – Ternana pronta alla seconda sfida di Coppa Italia lunedì alle 18 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna (diretta Italia 1). Cristiano Lucarelli ha anticipato di un giorno la conferenza stampa, visto che la squadra partirà domani pomeriggio per Bologna.

Incontro-fiume (quasi un’ora) con i giornalisti, il primo in presenza dopo la pandemia. Tanti i temi sul piatto ma ovviamente al centro la sfida di lunedì e soprattutto la prima di campionato di domenica 22 col Brescia.

“L’obiettivo a Bologna è quello di non prendere un imbarcata, tra noi e loro ci sono non una ma due categorie di differenza, perchè noi non sappiamo se possiamo stare in B, loro sono anni che sono in Serie A con uno degli allenatori più bravi. Per noi sarà un premio, una soddisfazione anche per i tifosi di vedere una bella partite in televisione e calcare nuovamente stadi importanti. Sarà una bella prova a livello difensivo, godiamoci questa passerella con il Bologna ma poi invito tutti a tornare nel carrarmato e volare bassi”, dice il tecnico. “Giocheranno quelli che staranno meglio fisicamente, abbiamo fatto 120 minuti difficili con un grande caldo già contro l’Avellino, dobbiamo prevenire tutti i potenziali rischi”

MERCATO. In arrivo ancora un esterno (probabilmente Martella del Brescia) e un portiere (Falcone dal Cosenza via Samp) Ma il tecnico spende una parola per Iannarilli: “Dobbiamo avere rispetto per i nostri giocatori, con Iannarilli siamo al sicuro e siamo tranquilli. Se arriverà un portiere sulla carta nettamente più forte di lui è un conto, se arriverà uno del suo livello ci sarà una sana concorrenza per giocarsi il posto da titolare. Ho grande affetto per Antony, non è sicuramente bello leggere da tre mesi sui giornali i nomi di altri portieri. Anche domenica è stato bravo, attento e concentrato. E’ stato doppiamente bravo, perchè molti dei loro giocatori hanno cambiato modo di calciare i rigori come ha detto Braglia. E’ riuscito a parare rigori di rigoristi che hanno cambiao modo di calciare. E’ un ragazzo eccezionale, come portiere lo conoscevo, ora è diventato leader della difesa, gioca spesso avanti a far partire l’azione”

Le ultime. Kontek è squalificato, al suo posto in campo Sorensen. Convocato Donnarumma, mentre Salim Diakitè andrà in panchina solo per onor di firma perchè non è ancora pronto. Infortunati anche Capanni e Partipilo