Ternana pronta al debutto ufficiale contro l’Avellino, Lucarelli cerca risposte dal gruppo

TERNI – La prima ufficiale con il pubblico dopo oltre 10 mesi (Ternana-Foggia fu l’ultimo match prima del lockdown) vede la Ternana sfidare l’Avellino in Coppa Italia domani alle ore 18.30 allo stadio Liberati per il turno preliminare.

In palio in Bologna al Dall’Ara il 16 agosto, con diretta su Italia 1. La Ternana torna a sfidare l’Avellino in Coppa dopo averlo affrontato quando gli irpini erano sotto la gestione Capuano. Ora c’è Braglia che ha promesso di vendere cara la pelle.

A Terni i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 17: score di 7 vittorie rossoverdi (ultima 4-1 nella serie C dell’anno scorso), 5 i pareggi (ultimo 0-0 nel playoff di Lega Pro 2019/20) e 5 successi irpini (ultimo 1-0 nella serie C 2019/20). 18 maggio 2018 – 3 aprile 2021: le due partite storiche al “Liberati” fra Ternana ed Avellino. Nella prima irpini vittoriosi 2-1 in quella che, prima del prossimo 22 agosto, è ancor oggi l’ultima partita degli umbri in Serie B. Nella seconda vittoria rossoverde per 4-1 nel match che sancito aritmeticamente il ritorno fra i cadetti della compagine allenata da Cristiano Lucarelli.

Le ultime. Rossoverdi in silenzio o meglio Lucarelli in silenzio. Il tecnico ha scelto come di consueto ormai di non parlare prima della partita. Le indicazioni sono dunque quelle dell’amichevole di giovedì’: sicuro assente Capanni, in recupero da un infortunio, in forte dubbio Defendi, che si è allenato a parte in questi giorni. Ovviamente fuori anche Partipilo, infortunatosi nel test contro la Roma., In dubbio anche Pettinari, che ha accusato problemi alla pianta del piede. Sicura la conferma del modulo 4-2-3-1 anche se il match servirà molto per capire la condizione di alcuni giocatori: dopo il test con la Narnese il tecnico si è infatti sfogato per le risposte non buone ottenute da alcuni.

Numeri di maglia. Questa la numerazione per la Coppa. 1 A. Iannarilli 3 A. Celli 4 M.A. Ndir 5 F. Damian 6 I. Kontek 7 F. Furlan 8 M. Proietti 9 S. Mazzocchi 10 D. Vantaggiato 11 C. Capone 12 T. Vitali 13 M. Diakité 14 M. Russo 15 P. Sorensen 17 C. Falletti 19 G. Onesti 20 F. Paghera 21 A. Partipilo 22 A. Tozzo 23 L. Ghiringhelli 24 D. Peralta 25 M. Defendi 26 L. Laverone 27 D. Bergamelli 28 A. Salzano 30 A. Palumbo 32 S. Pettinari 33 A. Casadei 34 D. Agazzi 35 G.M. Nesta 36 G. Torromino 37 G. Niosi 39 A. Morlupo 42 M. Boben 70 G. Capanni