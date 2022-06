Ternana, prolunga il ds Leone. Bartali è il miglior preparatore della serie C 2020-21

TERNI -La notizia era nell’aria: Luca Leone ha prolungato il contratto con la Ternana. Il direttore sportivo delle Fere si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2025.

La stagione dei rossoverdi si chiude poi con un bel premio per il preparatore atletico Alberto Bartali, che è stato insignito del cronometro d’oro per la stagione 2021-22. Il premio è come è assegnato dal Settore Tecnico F.I.G.C., secondo il giudizio degli stessi colleghi, che si sono espressi con una votazione on-line, al miglior preparatore atletico della Serie C nella stagione 2020/2021. dunque per la stagione dei record.

Le parole di Bartali

“Con l’assegnazione del Cronometro d’oro – afferma il professor Bartali – viene riconosciuto soprattutto il grande risultato del team, inteso come società e squadra in toto, rappresentato dal doppio obiettivo centrato con la vittoria del campionato e della Supercoppa con il Perugia.

Io sono semplicemente parte del team e sono orgoglioso del fatto che il riconoscimento sia giunto dai colleghi preparatori – ha concluso Bartali – ma mi piace sottolineare con forza che si tratta di un premio alla straordinaria stagione della Ternana Calcio, in ogni sua componente, nessuno escluso. Il premio è di tutti”.