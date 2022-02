Ternana, problemi e sfortuna: al Monza basta un calcio di rigore. Falletti ko

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen (28’st Bogdan), Capuano, Ghiringhelli (1’st Martella); Defendi (24’st Capone), Agazzi, Palumbo; Peralta (24’st Falletti, 29’st Furlan), Partipilo; Pettinari. A disp.: Krapikas, Proietti, Mazzocchi, Rovaglia, Paghera, Boben, Martella, Mazza. All.: Lucarelli

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi (28’st Donati), Marrone (24’st Paletta), Carlos Augusto, Molina (1’st Pereira), Valoti (13’st Ciurria), Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro (13’st Pirola); Mota Carvalho, Favilli. A disp.: Sommariva, Caldirola, Machin, Gytkjaer, Mancuso, Ramirez, Antov All: Stroppa

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia (assistenti: Di Gioia-Vigile IV Ufficiale Kumara)

VAR: Di Paolo di Avezzano AVAR: Margani

MARCATORI: 36’pt rig. Valoti (M)

NOTE: Giornata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 1713 (dei quali 41 ospiti). Ammoniti: Ghiringhelli (T), Sorensen (T), Furlan (T), Lucarelli (L), Martella (T). Calci d’angolo: 2-7. Recupero: 2’pt 5’st

TERNI – L’effetto- Ascoli è già finito. La Ternana esce sconfitta dal match contro il Monza: 1-0 per i Brianzoli che passano al Liberati infliggendo la sesta sconfitta interna ai rossoverdi. I quali certo possono recriminare per un rigore piuttosto largo ma devono leccarsi anche le ferite per il fatto che ancora una volta si sono visti tutti i propri limiti.

Le scelte

Lucarelli sceglie Salim Diakitè dall’inizio a destra con Ghiringhelli ancora adattato a sinistra. Defendi fa il mediano, con Peralta che torna dall’inizio insieme a Partipilo, con Falletti che parte in panchina. Nel Monza grosse sorprese: dentro l’ex bianconero Luca Marrone con Caldirola in panchina. In attacco al fianco del luso-lussemburghese Mota c’è Favilli.

Primo tempo

Si parte al piccolo trotto. Il Monza è bene organizzato e copre gli spazi, la Ternana costruisce in maniera macchinosa. La prima occasione è però rossoverde: accelerazione di Peralta e pallone per Partipilo, che però finisce a lato. Ancora Peralta al 15′ si incunea in area di rigore ma invece di passare all’uomo libero fa tutto da solo e la palla finisce in angolo. Poco prima si era visto il Monza con una bella giocata di Mazzitelli, parata senza problemi da Iannarilli.

La Ternana fatica tantissimo in fase di conclusione ed è un peccato perchè in realtà la squadra c’è: nella prima metà tempo sono infatti i rossoverdi a presentarsi con maggior frequenza in area di rigore. Il problema è che altrettanto spesso i giocatori si attorcigliano su loro stessi, vanificando azioni molto ben costruite. Al 23′ altra occasione rossoverde: stavolta Peralta la mette bene, a cercare Palumbo che però ci arriva leggermente tardi e così Di Gregorio può parare facile. Poco prima il Monza aveva sfiorato il vantaggio con Favilli, che non arriva in tempo sul clamoroso liscio di Sorensen in area. Brivido al minuto 26: respinta corta di Iannarilli sul tiro di Favilli, l’ex Juve ci riprova e stavolta il portiere risponde presente. Al 38′ il Monza segna: contatto fra Defendi e Favilli, sicuramente in area ma tutto da chiarire (le immagini non lo fanno), l’arbitro assegna il rigore che Valoti trasforma.

Secondo tempo

Lucarelli inserisce Martella per avere un mancino di ruolo, il Monza mette Pereira al posto di Molina ed è proprio il nuovo entrato a rendersi subito pericoloso: Iannarilli ci arriva coi pugni. Risposta rossoverde con Agazzi: tiro dalla distanza, non troppo potente, ma comunque angolato, ci arriva in tuffo il portiere avversario.

Lucarelli mette Falletti, per provare a scuotere la squadra: l’uruguyano in effetti si fa subito sentire ma il suo match dura purtroppo appena 4′ perchè si fa male al ginocchio ed esce trasportato a braccia. Dentro Furlan e contestualmente Capone per Defendi. Al 28′ occasionissima il Monza. Favilli lascia sul posto Sorensen e si presenta davanti a Iannarilli, uscita provvidenziale del numero 1 rossoverde. Al 30′ Pereira scappa via al controllo della difesa rossoverde e si presenta tutto solo davanti a Iannarilli: deve solo prendere la mira e per fortuna dei rossoverdi non lo fa, col pallone che finisce fuori nel più classico dei gol che era più facile segnare che mancare. La Ternana batte un colpo al 33′ con Partipilo che impegna bene Di Gregorio, ma la squadra soffre: poco prima Martella aveva rischiato il cartellino rosso per un brutto intervento, se l’è cavata con un giallo assai benevolo. All’ultimo secondo di recupero Partipilo entra in area bruciando la difesa brianzola, ma Di Gregorio ci arriva, respingendo anche la successiva ribattuta di Pettinari. Il degno finale di un match dove davvero è andato tutto storto.