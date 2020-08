Ternana, primo test ok: la formazione di Lucarelli batte il Teramo 2-4

TERAMO-TERNANA 2-4

TERAMO (4-2-3-1): Valentini (1’st Lewandoski); Diakite (29’st Lasik), Cristini (1’st Piacentini), Soprano (1’st Iotti), Di Matteo (1’st Tentardini); Arrigoni (1’st Santoro), Viero (1’st Ilari); Martignago (1’st Birligea), Costa Ferreira (1’st Cappa, 29’st Minelli), Bombagi (1’st Mungo); Pinzauti (1’st Ciancio). Allenatore: Massimo Paci.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli (31’st Vitali); Defendi (19’st Argento), Suagher, Sini (38’st Niosi), Mammarella (8’st Diakité); Paghera (15’st Parodi), Salzano (8’st Damian); Partipilo, Torromino (28’st Boateng), Furlan (22’st Nesta); Vantaggiato (10’st Ferrante). In panchina: Marinaro, Onesti. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Zamagni (Cesena)

TERAMO – Buona la prima uscita sul manto erboso per le Fere di Cristiano Lucarelli. Al Bonolis di Teramo termina 2-4 in favore dei rossoverdi. L’eurogol di Costa Ferreira apre il match, ma la Ternana lo ribalta con la doppietta di Vantaggiato e il gol di Partipilo in chiusura di prima frazione. Nella ripresa Cianci prima colpisce di testa la traversa, quindi sigla il momentaneo 2-3. Un’elegante serpentina di Mungo in piena area non produce poi la stoccata del pari, con gli umbri che arrotondano il punteggio grazie alla deviazione di Tentardini su cross di Nesta, per il 2-4 finale. Il prossimo impegno amichevole vedrà la Ternana scontrarsi sabato prossimo (5 settembre) a Sarnano contro la Salernitana. Il trittico di test si concluderà il 12 settembre a Trigoria contro la Primavera della Roma.