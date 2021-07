Ternana, presi il tifernate Capanni e l’ex Grifo Capone, Ferrante al Foggia. Via al ritiro di Acquasparta

TERNI – Ufficiali due nuovi giocatori in casa rossoverde. Dal Milan arriva in prestito con diritto di opzione e contro-opzione. il 2000 Gabriele Capanni, nato a Città di Castello, cresciuto nel Trestina. Attaccante esterno, nelle ultime due stagioni Gabriele ha collezionato 36 presenze e 3 reti con le maglie di Novara, Catania (con Lucarelli allenatore) e Cesena suddivise tra campionato di Serie C, Play Off e Coppa Italia.

In precedenza 59 presenze e 10 gol nella Primavera del Milan.

Il calciatore questo pomeriggio svolgerà la prima seduta di allenamento ad Acquasparta con i nuovi compagni di squadra.

Ufficiale anche Christian Capone. Attaccante nato a Vigevano nel 1999, arriva in prestito dall’Atalanta con diritto di opzione e contro-opzione.

Capone vanta 77 presenze e 9 reti in Serie B con le maglie di Perugia e Pescara e 57 presenze con 8 gol nelle nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 21.

L’attaccate Jonathan Alexis Ferrante, invece ha prolungato di una stagione il contratto, ora in scadenza nel 2024 ed è andato in prestito al Foggia.

Ritiro. Da oggi la squadra rossoverde è di nuovo in ritiro, allo stadio di Acquasparta. Ecco i convocati.

Portieri: Casadei, Iannarilli, Tozzo, Vitali

Difensori: Defendi, Diakitè, Laverone, Ghiringhelli, Russo, Boben, Celli, Kontek, Frascatore

Centrocampisti: Agazzi, Salzano, Palumbo, Proietti, Paghera, Damian, Falletti, Furlan

Attaccanti: Mazzocchi, Marilungo, Peralta, Pettinari, Onesti, Vantaggiato, Capone, Capanni

Anthony Partipilo è impegnato nella fase di riabilitazione post-operatoria.