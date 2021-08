Ternana, presentate prima e seconda maglia. Test con la Narnese: bene solo nella ripresa

TERNI– Giornata di festa oggi per la Ternana che presso la sede di Unicusano a Roma ha presentato le prime due maglie per la nuova stagione. Maglia rossoverde con richiami alla stagione della promozione in B con Delneri in panchina ed una a quella di Clagluna, seconda con le indicazioni classiche care ai tifosi. Da una parte uno stile nuovo dall’altra sono state mantenute le particolarità tanto care ai tifosi. La terza maglia sarà presentata domattina alle 10.30 in Provincia

Test con la Narnese. Ultimo test prima della Coppa Italia per i rossoverdi che nel ritiro di Aquasparta hanno sfidato la Narnese. Squadra molto imballata nel primo tempo (la Narnese segna con Zhar, ma in fuorigioco), nelle ripresa molti cambi, arrivano anche i gol. Vantaggio al 17′ con Peralta: l’esterno italo-argentino supera con un pregevole pallonetto Squadroni. Al 42′ è Vantaggiato al termine di una bella azione personale di forza, a insaccare di sinistro, mentre al 44′ Agazzi chiude il conto con un piazzato dall’interno dell’area.

TERNANA (4-2-3-1): Vitali (41′ pt Casadei); Russo, Sorensen (16’st Boben), Kontek (1’st Ghiringhelli), Celli (16’st Salzano); Paghera (16’st Agazzi), Palumbo (16’st Proietti); Onesti, Falletti (1’st Furlan), Capone (16’st Peralta); Mazzocchi (16’st Vantaggiato).

NARNESE: Cunzi (1’st Squadroni) (30’st Pantaloni), Grifoni (19’st Filipponi), Annibaldi (1’st Grifoni P.), Ponti, Tancini (30’st Cissokho), Pinsaglia, Bagnato (11’st Paoloni), Raggi (1’st Petrini), Rocchi (37’st Agostini), Quondam (24’st Proietti), Zhar (30’st Latini) Capati. All. Sabatini

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona.

RETI: 17’st Peralta, 42’st Vantaggiato, 44′ Agazzi.