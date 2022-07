Ternana, poker al Montevarchi nel secondo test

Nel secondo test amichevole consecutivo, la Ternana vince 4-0 a Montevarchi contro i locali, impegnati in serie C. Lucarelli dà spazio a chi ha giocato meno ieri, schierando all’inizio i big. Vantaggio a fine primo tempo con Donnarumma, su pallone d’oro di Partipilo, poi la Ternana chiude il conto in 10′ nella ripresa, con Agazzi a porta vuota e Palumbo su punizione. Chiude Ferrante di testa.

Il tabellino

AQUILA MONTEVARCHI: Mazzini, Cappelli, Martielli, Tozzuolo, Buffa, Boccadamo, Lischi, Amatucci, Italenh, Giordani, Saporiti. Entrati st. Calosci, Biagi, Casagni, Lorenzini, Giorgelli, Gambale, Cerasani, Jallow. A disp.: Mariangioli, Senzamici, Gori,. All.: Malotti.

TERNANA: Iannarilli (1′ st Casadei); Ghiringhelli (27′ st Defendi), Diakitè (27′ st Boben), Capuano, Martella (27′ st Corrado), Agazzi (27′ st Paghera), Proietti (27′ st Damian), Palumbo (27′ st Onesti), Partipilo (27′ st Ferrante), Donnarumma (27′ st Rovaglia), Pettinari (27′ st Spalluto). A disp.: Krapikas. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Gallipò di Firenze (assistenti: De Vito-Bianchi)

MARCATORI: 38′ pt Donnarumma, 5’st Agazzi, 10′ st Palumbo, 38’st Ferrante